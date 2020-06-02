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02 июня 2020, вторник, 11:15 21
Финансы 2020-06-02T11:30:02+03:00
Українські Новини
Рубль упал в киевских обменниках сегодня

Рубль упал в киевских обменниках сегодня

Ирина Николенко
Российский рубль, курс рубля в Киеве, курс валют сегодня, Курс валют в обменниках
Курс рубля 2 июня. Фото: pixabay
Курс рубля 2 июня. Фото: pixabay

В то время, как доллар продолжает падать в киевских обменниках, во вторник, 2 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 1 июня, упал на 1 копейку и составляет 3,26 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи во вторник вырос на 7 копеек по сранвению с 1 июня и составляет 3,91 гривен за 10 рублей.

В то время, как максимальный курс продажи российского рубля вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим днем и составляет 3,77 гривен за 10 рублей. Максимальный курс продажи рубля вырос на 1 рубль и гривну и составляет 5 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках Киева по состоянию на 2 июня:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,26 3,91
Максимальный 3,77 5,00
Минимальный 2,30 3,72

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 29 мая, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 28 мая, не изменился и составлял 3,24 гривен за 10 рублей.

1 июня Нацбанк укрепил гривну на 3,74 коп. до 26,8685 UAH/USD по сравнению с 31 мая.

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