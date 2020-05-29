Рубль "замер" перед выходными. Курс российской нацвалюты на 29 мая

В то время, как доллар начал падать, в пятницу, 29 мая, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 28 мая, не изменился и составляет 3,24 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в четверг повысился на 1 копейку и составляет 3,87 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 29 мая:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,24 3,87 Максимальный 3,75 5,00 Минимальный 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини,экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023.

Ранее Национальный банк Украины понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 28 мая, на 11,52 коп. до 27,0049 UAH/USD.



Тем временем партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который по оптимистическому сценарию вырастет до 30 гривен за доллар.