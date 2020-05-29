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29 мая 2020, пятница, 12:04 78
Экономика 2020-05-29T13:45:02+03:00
Українські Новини
Рубль "замер" перед выходными. Курс российской нацвалюты на 29 мая

Рубль "замер" перед выходными. Курс российской нацвалюты на 29 мая

Анна Рудык
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Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В то время, как доллар начал падать, в пятницу, 29 мая, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 28 мая, не изменился и составляет 3,24 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в четверг повысился на 1 копейку и составляет 3,87 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 29 мая:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,24 3,87
Максимальный 3,75 5,00
Минимальный 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини,экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023

Ранее Национальный банк Украины понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 28 мая, на 11,52 коп. до 27,0049 UAH/USD.


Тем временем партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который по оптимистическому сценарию вырастет до 30 гривен за доллар.

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