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01 июня 2020, понедельник, 09:50 122 Инфографика
Общество 2020-06-01T09:51:20+03:00
Українські Новини
Количество новых случаев коронавируса в Украине снова начало падать

Количество новых случаев коронавируса в Украине снова начало падать

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

31 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 340 до 24 012, количество умерших от заболевания увеличилось на 10 человек до 718 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев заболевания 31 мая снизилось на 27,4%, новых летальных случаев - на 16,7%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 1 июня в Украине 24 012 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 718 летальных, 9 690 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 340 новых случаев", - говорится в сообщении.

За сутки выздоровели 152 человека.

Таким образом, 31 мая показатель новых заболевших за сутки больше, чем выздоровевших - 340 против 152.

Количество новых случаев заболевания 31 мая составило 1,4% от общего количества заболевших на 30 мая.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (3 377), в Киеве (3 043) и Ривненской области (1 770).

Во Львовской области зафиксировано 1 700 случаев коронавирусной инфекции, в Киевской - 1 600 случаев, в Ивано-Франковской области - 1 420 случаев, в Закарпатской - 1 206, в Тернопольской - 1 176, в Харьковской - 1 083, в Винницкой - 1 005, в Днепропетровской - 942, в Волынской - 932, в Одесской - 896, в Житомирской - 742, в Кировоградской - 514, в Хмельницкой - 454 случая.

447 случаев выявлено в Запорожской области, 406 случаев - в Черкасской, 294 случая - в Николаевской, 270 случаев - в Полтавской области, 178 случаев - в Херсонской, 177 случаев - в Черниговской, 170 случаев - в Сумской, 163 случая - в Донецкой и 47 случаев - в Луганской области.

Также в МОЗ дали рекомендации, как защититься от коронавируса:

Как сообщали Українські Новини, врач-вирусолог Евгения Менжулина рассказала о профилактике коронавирусаа также о том, что делать после контакта с больным.

Тем временем всего в мире 6,2 миллиона заболевших коронавирусом.

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Количество новых случаев коронавируса в Украине снова начало падать
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