подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 июня 2020, понедельник, 16:51 27
Общество 2020-06-01T16:51:35+03:00
Українські Новини
В Киевской области выросло количество новых случаев коронавируса. Данные по районам

В Киевской области выросло количество новых случаев коронавируса. Данные по районам

Елена Новикова
Коронавирус, Смерть от коронавируса, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом, Коронавирус в Киевской области, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 31 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 27 человека до 1 600, количество умерших увеличилось на 1 человека до 35, в то время, как 30 июня в области от коронавируса умерли 3 человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 1 июня 2020 на 10:00 официально подтверждено 1 600 случаев заболевания коронавирусом (в т.ч. 124 ребенка и 298 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 27... За время пандемии умерло 35 человек", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 426 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 183, в Софиевской Борщаговке - 48 и в Петропавловской Борщаговке - 36), в Обуховском районе - 238 случаев (наибольшее количество в Обухове - 113 и в Украинке - 38).

Также 71 случай заболевания подтвержден в Броварском районе, 70 - в Бориспольском районе, 42 - в Васильковском, 35 - в Кагарлыкском, 32 - в Вышгородском, 30 - в Мироновском, по 19 - в Бородянском и Барышевском, 17 - в Макаровском районе.

При этом 83 случая подтверждены в Ирпене, 55 - в Белой Церкви, 47 - в Борисполе, 45 - в Буче, 43 - в Броварах, 38 - в Кагарлыке, 36 - в Коцюбинском, 32 - в Фастове, 29 - в Вышгороде, 26 - в Василькове.

На стационарном лечении находятся 223 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 1 377 человек.

Выздоровели 399 человек (в том числе 27 детей).

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 4 637 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 10 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, количество новых случаев коронавируса в Украине снова начало падать.

Также в Киеве 31 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 58 человек до 3 043, умерших - на 2 человека до 68.

Больше новостей о: Коронавирус Смерть от коронавируса Распространение коронавируса заражение коронавирусом Коронавирус в Киевской области Выздоровление от коронавируса

Против угрожавшего взорвать мост Метро открыли уголовное дело. Взрывчатка оказалась муляжом
У Зеленского хотят ограничить освещение работы президента 20-25 журналистами
Новости
Качура будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева 17:28
Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус задекларировал почти 80 млн грн дохода у жены 17:21
В Мининфраструктуры анонсировали ряд спецрейсов для эвакуации украинцев 17:20
Минэнерго обсуждает пересмотр нормы потребления газа населением без счетчика, - советник министра 17:19
Изменение климата усугубляет проблемы на украинских пасеках 16:59
больше новостей
КПП
На КПП "Тиса" километровые очереди: авто пограничников сбросили в кювет, пункт пропуска закрыли 15:52
Летом в Украине повысят пенсии: кого это коснется и на сколько вырастут выплаты 05:30 Инфографика
С 1 июня водителям будут рассылать "письма счастья": где установлены камеры видеофиксации 19:52
После двухдневного спада количество новых случаев коронавируса в Украине снова выросло 09:45
SpaceX. Фото: twitter.com/nasahqphoto
В США готовятся к запуску SpaceX. Прямая трансляция 21:16
больше новостей
Сегодня Киев празднует День города. Программа празднований 06:13
Снег в Карптах. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
В последний день весны Карпаты засыпало снегом 11:50
В Карпатах в начале лета может выпасть до 15 см снега. Спасатели предупредили о метели и шквалах 22:06
Сегодня Украина переходит к следующему этапу смягчения карантина. Что изменится 11:39 Инфографика
В Киеве количество новых случаев коронавируса начало падать 12:24
больше новостей
"Укрзализныця" начала продажу билетов в плацкартные вагоны поездов дальнего следования
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok