В Киевской области выросло количество новых случаев коронавируса. Данные по районам

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 31 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 27 человека до 1 600, количество умерших увеличилось на 1 человека до 35, в то время, как 30 июня в области от коронавируса умерли 3 человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 1 июня 2020 на 10:00 официально подтверждено 1 600 случаев заболевания коронавирусом (в т.ч. 124 ребенка и 298 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 27... За время пандемии умерло 35 человек", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 426 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 183, в Софиевской Борщаговке - 48 и в Петропавловской Борщаговке - 36), в Обуховском районе - 238 случаев (наибольшее количество в Обухове - 113 и в Украинке - 38).

Также 71 случай заболевания подтвержден в Броварском районе, 70 - в Бориспольском районе, 42 - в Васильковском, 35 - в Кагарлыкском, 32 - в Вышгородском, 30 - в Мироновском, по 19 - в Бородянском и Барышевском, 17 - в Макаровском районе.

При этом 83 случая подтверждены в Ирпене, 55 - в Белой Церкви, 47 - в Борисполе, 45 - в Буче, 43 - в Броварах, 38 - в Кагарлыке, 36 - в Коцюбинском, 32 - в Фастове, 29 - в Вышгороде, 26 - в Василькове.

На стационарном лечении находятся 223 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 1 377 человек.

Выздоровели 399 человек (в том числе 27 детей).

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 4 637 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 10 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, количество новых случаев коронавируса в Украине снова начало падать.

Также в Киеве 31 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 58 человек до 3 043, умерших - на 2 человека до 68.