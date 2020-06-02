Киев с утра сковали пробки. Где самые загруженные дороги

Несмотря на то, что метро в Киеве открыли еще 25 мая, во вторник утром, 2 июня, столицу снова сковали пробки. Больше всего загружен Северный мост, мост Метро, мост Патона, местами центр столицы.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервисов мониторинга пробок.



Согласно данным Google-карт, из-за двух ДТП образовалась пробка от метро "Академгородок" в сторону Коцюбинского.



Также огромная пробка от аэропорта "Киев" до Пирогово.



В центре загружен проспект Победы, улицы Жилянская, Гетьмана, Набережное шоссе.

Пробки в Киеве. Скриншот: Google Карты

Напомним, ранее в Киеве после ослабления карантина взлетели цены на такси ввиду популярности этого вида транспорта: с 12 мая цены на услуги такси увеличились минимум в 1,5 раза.



Службы такси Киева объясняли повышение цен увеличением автомобильного трафика и повышением спроса на услуги.



Кроме того, с 1 июня в метро Киева установят ограничения на вход. Ограничения введут, только если пассажиров станет очень много. В это время часть дверей на вход закроют, чтобы пассажиры метрополитена входили не одновременно, а по очереди.