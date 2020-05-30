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30 мая 2020, суббота, 14:06 44
Транспорт 2020-05-30T14:30:01+03:00
Українські Новини
С 1 июня в метро Киева установят ограничения на вход

С 1 июня в метро Киева установят ограничения на вход

Кира Молчанова
Киев, Метрополитен, Метро, киевское метро
Киевское метро. Фото УН
Киевское метро. Фото УН

О возможных ограничениях на вход в метро Киева говорили и раньше, но с 1 июня ограничения все-таки введут, чтобы люди могли соблюдать социальную дистанцию.

Об этом заявила заявила замдиректора КП Киевский метрополитен Наталья Макогон в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, в первый день возобновления работы столичного метрополитена пассажиропоток составил 310 тысяч, но в четверг он уже увеличился до 540 тысяч пассажиров. С 1 июня в метро ожидают еще большее увеличение пассажиропотока.

"Людей в метро становится больше. И мы готовимся к тому, что на выходных откроется пригород Киева (транспортное сообщение в области), и пассажиров будет еще больше Соответственно, могут быть ограничения на вход в метро, чтобы растянуть пассажиропоток с возможностью соблюдения социальной дистанции", - сказала Макогон.

Однако ограничения введут, только если пассажиров станет очень много. В это время часть дверей на вход закроют, чтобы пассажиры метрополитена входили не одновременно, а по очереди.

По словам Макогон, в этом нет ничего нового. Аналогичные ограничения давно работают после проведения массовых мероприятий, концертов, футбольных матчей.

Как сообщали Українські Новини, киевский метрополитен за два дня с открытия после карантина перевез 773 000 человек.

Также 25 мая, в Киеве заработало метро в обычном режиме. В метро полиция выдает маски тем, у кого их нет.

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