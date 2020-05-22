Минздрав утвердил рекомендации для пассажирских автоперевозок на период карантина

Министерство здравоохранения утвердило рекомендации относительно осуществления пассажирских автоперевозок в период карантина.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача №23 от 21 мая, передают Українськi Новини.

Согласно ему, перед началом рабочего дня всем сотрудникам компании-перевозчика нужно будет пройти термометрию.

Для ее проведения руководство автоперевозчика должно определить ответственного человека.

Работники, у которых температура оказалась выше 37,2 градуса или которые имеют признаки острого респираторного заболевания (ОРЗ), не допускаются к работе.

Водитель, кондукторы, другие члены экипажа в течение рейса должны использовать респиратор или маску, также респираторы и маски обязательно должны будут использовать пассажиры.

При организации перевозок нужно обеспечить соблюдение дистанции между водителем и пассажиром не менее 1 м или наличие физического барьера (перегородки) между водителем и пассажирами.

Перевозка пассажиров будет осуществляться в границах количества мест для сидения, в случае межобластных перевозок в области, где не действует смягчение карантина, - в границах 50% от количества мест для сидения.

Перед каждым рейсом транспортное средство подлежит уборке и дезинфекции.

На автостанциях нужно будет организовать места для обработки рук спиртосодержащим антисептиком.

В помещении автостанции будет разрешено пребывание не более 1 человека на 10 кв. м площади зала обслуживания пассажиров, между персоналом станции и посетителями нужно будет установить защитный экран.

Посетители должны будут использовать средства индивидуальной защиты.

Работа залов ожидания будет запрещена.

Администрация автостанции должна будет обеспечить и контролировать условия предупреждения скопления очередей перед кассами.

Также она должна обеспечить использование средств индивидуальной защиты сотрудниками, дезинфекцию помещений каждые 6 часов, проветривание помещений каждые 2 часа, постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец, централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты.

Постановление главного государственного санитарного врача №23 от 21 мая, страница №1. Документ: Министерство здравоохранения

Постановление главного государственного санитарного врача №23 от 21 мая, страница №2. Документ: Министерство здравоохранения

Постановление главного государственного санитарного врача №23 от 21 мая, страница №3. Документ: Министерство здравоохранения

Постановление главного государственного санитарного врача №23 от 21 мая, страница №3. Документ: Министерство здравоохранения

Как сообщали Українськi Новини, в Украине межобластные пассажирские перевозки возобновят в начале июня, регулярные авиарейсы - не ранее 15 июня.

Также украинцам обещают не поднимать цену на железнодорожные и автобусные перевозки.