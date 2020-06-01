В чем польза редиса. Как его замариновать и пожарить

Редис - это сезонный корнеплод, который содержит целый ряд полезных веществ для восстановления или поддержания иммунитета. Українські Новини расскажут о полезных свойствах редиса и какие необычные блюда из него можно приготовить. Редис содержит витамины группы В, А и С, а также множество микроэлементов — натрий, калий, кальций, магний, фосфор и другие.Калорийность редиса составляет всего 16 ккал, поэтому его смело можно рекомендовать для диетического меню. Редиска нормализует уровень сахара в крови и показана при диабете.В пищу употребляют небольшие красные, фиолетовые или розовые корнеплоды растения диаметром от 2,5 см, листья редиса используют для приготовления салатов или супов. Редиску едят в свежем виде и используют для приготовления салатов, закусок, окрошки, брускетт. Она прекрасно сочетается с любыми овощами и зеленью. Кроме того, редис можно пожарить и даже замариновать. Как приготовит жареный редисИнгредиенты 400 г редиса 10 г перца чили 1 ст. л. сок лимона 20 г сливочного масла по вкусу соль и перец Способ приготовления Редис помыть, отрезать верхушки и нижнюю часть. Порезать каждую редиску на 4 части. Порезать мелко перец чили. На сковороде растопить сливочное масло и выложить порезанный редис, добавить соль и перец чили, обжаривать 2-3 минуты. В конце приготовления добавить лимонный сок. Редис. Фото: pixabay Как замариновать редис Ингредиенты Редис - 400 г Сахар - 2-3 ч.л. Соль морская - 1 ч.л. Уксус 6% - 4 ч.л. Перец черный горошком - 5-6 шт. Вода - 1 стакан Чеснок молодой - 1 шт. Масло растительное - 1 ст.л. Способ приготовления Подготовьте продукты по списку. Овощи помойте, обсушите бумажным полотенцем. Редис моем, отрываем ботву, отрезаем хвостики с обеих сторон, разрезаем вдоль на две части. Если редис круглый, нарезаем кружочками толщиной 0,3-0,5 см, складываем в удобную банку, пересыпаем нарезанным молодым чесноком, желательно белой частью. В сотейнике вскипятите воду, добавьте соль, сахар, уксус, масло, перец горошком, размешайте. Как только кристаллы соли и сахара растворились, снимите сотейник с плиты. Залейте горячим маринадом редиску, накройте банку крышкой и оставьте при комнатной температуре на какое-то время, пока маринад не остынет. Как только маринад остынет, маринованная редиска быстрого приготовления готова. Переложите закуску в глубокую миску, можно даже с маринадом. Такое блюдо подойдет к молодому картофелю и шашлыку. Маринованный редис. Фото: depositphotos Ранее Українські Новини писали, чем полезна цветная капуста и кому нельзя ее употреблять. Кроме того, в магазинах начали продавать клубнику: какие полезные вещества летней ягоды.