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01 июня 2020, понедельник, 06:56 49
Lifestyle 2020-06-01T06:56:01+03:00
Українські Новини
В чем польза редиса. Как его замариновать и пожарить

В чем польза редиса. Как его замариновать и пожарить

Валерия Драгомирова
Рецепт, Редис, Блюда из редиса, Редиска
Редис. Фото: pixabay
Редис. Фото: pixabay

Редис - это сезонный корнеплод, который содержит целый ряд полезных веществ для восстановления или поддержания иммунитета. Українські Новини расскажут о полезных свойствах редиса и какие необычные блюда из него можно приготовить.

Редис содержит витамины группы В, А и С, а также множество микроэлементов — натрий, калий, кальций, магний, фосфор и другие.

Калорийность редиса составляет всего 16 ккал, поэтому его смело можно рекомендовать для диетического меню. Редиска нормализует уровень сахара в крови и показана при диабете.

В пищу употребляют небольшие красные, фиолетовые или розовые корнеплоды растения диаметром от 2,5 см, листья редиса используют для приготовления салатов или супов.

Редиску едят в свежем виде и используют для приготовления салатов, закусок, окрошки, брускетт. Она прекрасно сочетается с любыми овощами и зеленью. Кроме того, редис можно пожарить и даже замариновать. 

Как приготовит жареный редис

Ингредиенты

  • 400 г редиса
  • 10 г перца чили
  • 1 ст. л. сок лимона
  • 20 г сливочного масла
  • по вкусу соль и перец


Способ приготовления

  1. Редис помыть, отрезать верхушки и нижнюю часть. Порезать каждую редиску на 4 части. Порезать мелко перец чили.

  2. На сковороде растопить сливочное масло и выложить порезанный редис, добавить соль и перец чили, обжаривать 2-3 минуты. В конце приготовления добавить лимонный сок.

Редис. Фото: pixabayРедис. Фото: pixabay

Как замариновать редис

Ингредиенты

  • Редис - 400 г
  • Сахар - 2-3 ч.л.
  • Соль морская - 1 ч.л.
  • Уксус 6% - 4 ч.л.
  • Перец черный горошком - 5-6 шт.
  • Вода - 1 стакан
  • Чеснок молодой - 1 шт.
  • Масло растительное - 1 ст.л.

Способ приготовления

  1. Подготовьте продукты по списку. Овощи помойте, обсушите бумажным полотенцем.

  2. Редис моем, отрываем ботву, отрезаем хвостики с обеих сторон, разрезаем вдоль на две части. Если редис круглый, нарезаем кружочками толщиной 0,3-0,5 см, складываем в удобную банку, пересыпаем нарезанным молодым чесноком, желательно белой частью.

  3. В сотейнике вскипятите воду, добавьте соль, сахар, уксус, масло, перец горошком, размешайте. Как только кристаллы соли и сахара растворились, снимите сотейник с плиты.

  4. Залейте горячим маринадом редиску, накройте банку крышкой и оставьте при комнатной температуре на какое-то время, пока маринад не остынет.

  5. Как только маринад остынет, маринованная редиска быстрого приготовления готова. Переложите закуску в глубокую миску, можно даже с маринадом. Такое блюдо подойдет к молодому картофелю и шашлыку. 

Маринованный редис. Фото: depositphotosМаринованный редис. Фото: depositphotos


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