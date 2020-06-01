В чем польза редиса. Как его замариновать и пожарить

Редис - это сезонный корнеплод, который содержит целый ряд полезных веществ для восстановления или поддержания иммунитета. Українські Новини расскажут о полезных свойствах редиса и какие необычные блюда из него можно приготовить.

Редис содержит витамины группы В, А и С, а также множество микроэлементов — натрий, калий, кальций, магний, фосфор и другие.



Калорийность редиса составляет всего 16 ккал, поэтому его смело можно рекомендовать для диетического меню. Редиска нормализует уровень сахара в крови и показана при диабете.



В пищу употребляют небольшие красные, фиолетовые или розовые корнеплоды растения диаметром от 2,5 см, листья редиса используют для приготовления салатов или супов.

Редиску едят в свежем виде и используют для приготовления салатов, закусок, окрошки, брускетт. Она прекрасно сочетается с любыми овощами и зеленью. Кроме того, редис можно пожарить и даже замариновать.



Как приготовит жареный редис



Ингредиенты

400 г редиса

10 г перца чили

1 ст. л. сок лимона

20 г сливочного масла

по вкусу соль и перец



Способ приготовления

Редис помыть, отрезать верхушки и нижнюю часть. Порезать каждую редиску на 4 части. Порезать мелко перец чили.



На сковороде растопить сливочное масло и выложить порезанный редис, добавить соль и перец чили, обжаривать 2-3 минуты. В конце приготовления добавить лимонный сок.





Редис. Фото: pixabay

Как замариновать редис

Ингредиенты



Редис - 400 г

Сахар - 2-3 ч.л.

Соль морская - 1 ч.л.

Уксус 6% - 4 ч.л.

Перец черный горошком - 5-6 шт.

Вода - 1 стакан

Чеснок молодой - 1 шт.

Масло растительное - 1 ст.л.

Способ приготовления

Подготовьте продукты по списку. Овощи помойте, обсушите бумажным полотенцем.



Редис моем, отрываем ботву, отрезаем хвостики с обеих сторон, разрезаем вдоль на две части. Если редис круглый, нарезаем кружочками толщиной 0,3-0,5 см, складываем в удобную банку, пересыпаем нарезанным молодым чесноком, желательно белой частью.



В сотейнике вскипятите воду, добавьте соль, сахар, уксус, масло, перец горошком, размешайте. Как только кристаллы соли и сахара растворились, снимите сотейник с плиты.



Залейте горячим маринадом редиску, накройте банку крышкой и оставьте при комнатной температуре на какое-то время, пока маринад не остынет.



Как только маринад остынет, маринованная редиска быстрого приготовления готова. Переложите закуску в глубокую миску, можно даже с маринадом. Такое блюдо подойдет к молодому картофелю и шашлыку.

Маринованный редис. Фото: depositphotos



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