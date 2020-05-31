Ягоды для здоровья и красоты: что нужно знать о пользе малины и как сделать из нее маски для лица

Несмотря на неприятные погодные условия, в Украине уже начался сезон ягод. Так, на рынках уже оказалась отечественная клубника и черешня. Цены пока выше, чем в прошлом году, однако эксперты прогнозируют ее снижение до середины июня.

Кроме клубники и черешни скоро начнется сезон малины, который стоит не пропустить, ведь ее полезные свойства известны давно.

Одним из основных эффектов малины является жаропонижающее, а также существенный состав витаминов, которые необходимы для организма.

Благодаря витаминному составу, малина полезна для работы сердца и сосудов мозга, она повышает работоспособность, благоприятно влияет на процессы кроветворения, помогает сосредотачиваться и снимает усталость. В ароматной ягоде много пищевых волокон, она помогает выводить из организма токсины и лишний холестерин, регулирует работу кишечника, замедляет процессы старения, делает кожу упругой, улучшает работу почек и выводит лишнюю жидкость, борется с малокровием, укрепляет иммунитет, нервную систему и помогает бороться со стрессом.

Благодаря высокому содержанию фолиевой кислоты малина полезна для беременных и для тех, кто планирует родить ребенка.

При простуде полезно не только малиновое варенье, а также и сушеные ягоды, и листья, из которых можно делать прекрасный витаминный чай, который к тому же обладает мочегонными свойствами и выводит из организма лишнюю жидкость и токсины.

Малина содержит фруктозу, глюкозу, органические кислоты, витамины группы А, В1, В2, С, РР, Е, эфирные масла, пектины, клетчатку, дубильные и красящие вещества, каротин, соли меди, железа, калия, фолиевой кислотой, катехины, антоцианы, флавоноиды.

По содержанию железа малина уступает только вишни и крыжовника. Также в ней достаточно витамина С - употребление 1 стакана малины ежедневно обеспечивает суточную потребность человека.

Малина в косметологии

Отвар из цветов малины помогает справиться с конъюнктивитом, избавиться от угрей. Нужно 20 г цветков залить 1 стаканом горячей воды, прокипятить 5 минут, остудить, процедить и протирать полученным отваром лицо.

Омолаживающая маска из малины для лица. В взбитый яичный желток добавьте по одной чайной ложке сока малины, растительного масла, сметаны и панировочных сухарей. Все тщательно перемешать. Нанести на лицо, через 20 минут и смыть теплой водой. Курс - 3 раза в неделю в течение месяца.

Тонизирующая маска. Возьмите по 1 чайной ложке сока малины и растительного масла, 2 столовые ложки очень густой манной каши, сваренной на молоке, половину чайной ложки соли, яичный желток, все перемешать. Нанести на лицо и шею, смыть через 30 минут. Рекомендуется для нормальной и жирной кожи.

Маска из малины, очищающий кожу от угрей. Смешать сок листьев малины со сливочным маслом в пропорции 1: 4. Нанести на лицо, через час снимите остатки салфеткой. Курс - 20 процедур (2-3 в неделю).

Напомним, ранее Українські Новини писали о пользе клубники, а также про полезные свойства свежего зеленого горошка.