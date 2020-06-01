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01 июня 2020, понедельник, 19:36 26
Общество 2020-06-01T20:00:01+03:00
Українські Новини
В Киевской области открылись более сотни детсадов 1 июня

В Киевской области открылись более сотни детсадов 1 июня

Надежда Комендантова
Детсад, КОГА, карантин в детсадах, ослабление карантина, Открытие детсадов
Детский сад Детсад Фото: КГГА
Детский сад Детсад Фото: КГГА

В то время, как в Киевской области выросло количество новых случаев коронавируса, Киевская областная государственная администрация открыла 1 июня 114 детсадов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"В соответствии с протокольным решением внеочередного заседания Киевского областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 25 мая №16 в Киевской области решениями территориальных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций были утверждены мероприятия по поэтапному восстановлению работы учреждений дошкольного образования и организации их работы на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (СОVID-19)... Всего открылось 114 учреждений дошкольного образования, к которым принято 2 589 детей", - говорится в нем.

Указано, что открылись заведения дошкольного образования в Васильковском, Вышгородском, Кагарлицком, Киево-Святошинском, Ставищенском районах, городах Борисполе, Броварах, Василькове, Ирпене, Буче, Обухове, Славутиче, Песковской ОТГ.

"Поэтапное открытие учреждений дошкольного образования продолжается. Учреждения подготовлены к работе на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (СОVID-19), обеспечены пятидневным запасом дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты, антисептиками, приборами температурного скрининга...", - добавлено в сообщении.

Прием детей организовано с соблюдением требований постановления главного государственного санитарного врача, а также организована работа учреждений дошкольного образования в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки.

Как сообщали Українськi Новини, Украина с 1 июня переходит к 3-му этапу смягчения карантинных ограничений, однако решение о снятии определенных ограничений принимают региональные комиссии.

Тем временем пять областей и Киев не готовы перейти ко второму этапу ослабления карантина.

Также столица с понедельника открыла детские сады, отвечающие требованиям безопасной работы в период карантина, спорткомплексы, фитнес-центры и детско-юношеские спортивные школы.

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