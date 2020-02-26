Кабмин назначил замминистра здравоохранения Ляшко главным санврачом

Кабинет Министров назначил заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко на должность главного санитарно-эпидемиологического врача.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе брифинга, передают Українські Новини.



"Для того, чтобы усилить систему, которая должна предупреждать проникновение на территорию Украины этой болезни (спровоцированной коронавирусом), мы назначили Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом", - сказал он.



По словам Гончарука, Ляшко будет координировать действия органов власти и других служб с целью максимально эффективной организации работы по предупреждению проникновения коронавируса на территорию страны и противодействию его распространения в случае выявления вспышки.



Ляшко был назначен на должность замминистра здравоохранения в декабре 2019 года.



Как сообщали Українські Новини, Всемирная организация здравоохранения передала Украине 30 наборов реагентов для тестирования на коронавирус COVID-19.



Согласно данным Министерства здравоохранения, в Украине не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.