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26 февраля 2020, среда, 14:10 125
Кабмин 2020-02-26T14:12:00+02:00
Українські Новини
Кабмин назначил замминистра здравоохранения Ляшко главным санврачом

Кабмин назначил замминистра здравоохранения Ляшко главным санврачом

Валерия Драгомирова
Кабмин, Назначение, Главный санврач, Виктор Ляшко
Виктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine
Виктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine

Кабинет Министров назначил заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко на должность главного санитарно-эпидемиологического врача.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе брифинга, передают Українські Новини.

"Для того, чтобы усилить систему, которая должна предупреждать проникновение на территорию Украины этой болезни (спровоцированной коронавирусом), мы назначили Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом", - сказал он.

По словам Гончарука, Ляшко будет координировать действия органов власти и других служб с целью максимально эффективной организации работы по предупреждению проникновения коронавируса на территорию страны и противодействию его распространения в случае выявления вспышки.

Ляшко был назначен на должность замминистра здравоохранения в декабре 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, Всемирная организация здравоохранения передала Украине 30 наборов реагентов для тестирования на коронавирус COVID-19.

Согласно данным Министерства здравоохранения, в Украине не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.

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Кабмин назначил замминистра здравоохранения Ляшко главным санврачом
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