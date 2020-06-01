Главный санврач Ляшко задекларировал 640,1 тыс. гривен гонораров и 73 гривны дохода от сдачи крови

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, который не исключил, что пойдет в мэры Киева, задекларировал 1,124 млн гривен доходов за 2019 году, из них 640,1 тыс. гривен гонораров и других выплат по гражданско-правовым договорам от Центра общественного здоровья.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Согласно декларации, зарплата Ляшко в Центре общественного здоровья в 2019 году составила 53,2 тыс. гривен, общий доход от занятия предпринимательской деятельностью - 430,4 тыс. гривен.

При этом из последнего 215,3 тыс. гривен составил доход от самозанятости, 37,7 тыс. гривен - от благотворительной организации "Наша помощь", 93 тыс. гривен - от Центра общественного здоровья, 73,3 тыс. гривен - от компании "Юви-Блейз", 11,2 тыс. гривен - от благотворительной организации "ТБ Люди Украины".

Также Ляшко указал 73 гривны дохода от сдачи крови.

Жена замминистра указала 80,2 тыс. гривен зарплаты в Броварской клинической больнице и 219 гривен подарка в денежной форме от районной профсоюзной организации работников здравоохранения.

Замминистра задекларировал 61 тыс. гривен и 31,4 тыс. долларов на счетах в Приватбанке.

Также Ляшко указал в своей собственности земельный участок площадью 1 200 кв. м в Вышгородском районе Киевской области, в собственности жены - земучасток площадью 1 200 кв. м в Броварском районе и квартиру площадью 110,9 кв. м в Броварах.

В собственности замминистра находится автомобиль Skoda Octavia A7 2018 года выпуска.

Он является членом общественных организаций "Инфекционный контроль в Украине" и "Платформа здоровья".

Как сообщали Українськi Новини, Ляшко был назначен на должность замминистра здравоохранения в декабре 2019 года, 26 февраля Кабмин назначил его главным санврачом. До этого он занимал должность заместителя директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

По словам Ляшко, в Украине парки и скверы в рамках карантина закрывали не для влияния на эпидемиологический процесс, а для психологического эффекта на людей. Эту практику позаимствовали у других стран.