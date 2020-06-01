Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус задекларировал почти 80 млн грн дохода у жены

В то время, как государственный концерн "Укроборонпром" потратил 132 тыс. гривен на новый дизайн своего офиса, его генеральный директор Айварас Абромавичус задекларировал 1,144 млн гривен доходов в 2019 году, из которых 996,3 тыс. гривен - доход от предоставления имущества в аренду компании "Виза Менеджмент Сервис Украина".

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українськi Новини.

При этом зарплата Абромавичуса в "Укроборонпроме" составила 19,7 тыс. гривен, денежный подарок от концерна - 1 043 гривен и дополнительное благо - 2 511 гривен.

Также он указал получение дополнительного блага от компании "Агро-Регион Украина" в размере 119,5 тыс. гривен и 5 020 гривен пенсионных взносов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения в ту же компанию.

Жена Абромавичуса Екатерина Рибаченко указала суммарный доход, который в 69,5 раз превышает доход мужа, - 79,541 млн гривен.

При этом в 2019 году 38,701 млн гривен ее дохода составили выплаты по облигациям внутреннего государственного займа от Министерства финансов.

Также она получила 40,826 тыс. гривен дохода от компании "Агро-Регион Украина", в том числе 150 тыс. гривен зарплаты по основному месту занятости, 39,948 млн гривен зарплаты по совместительству и 737,4 тыс. гривен дополнительного блага.

Также Рибаченко указала 3 930 гривен страховых выплат.

На счетах в банке у Абромавичуса находится 90,6 тыс. шведских крон (Danske Bank), 33,1 тыс. евро (Swedbank AB), 18 тыс. долларов (Swedbank AB), 141,4 тыс. гривен в "Альфа-банке" и 49,6 тыс. гривен - в Укрэксимбанке, в общей собственности с женой - 70 тыс. долларов наличными.

Рыбаченко указала 5,6 тыс. гривен и 1,11 млн долларов на счетах в "Альфа-банке", 720,8 тыс. гривен на счету в "Райффайзен Банк Аваль".

Также 685,2 тыс. шведских крон имеет их дочь на счету в Danske Bank и 144 евро - один из сыновей на счету в Swedbank AB.

В то же время гендиректор "Укроборонпрома" имеет кредит в AB "Hansabank" - Swedbank (общая сумма 134,8 тыс. евро, остаток на конец 2019 года - 127,6 тыс. евро), обеспеченный квартирой в Литве, и 173,65 тыс. гривен задолженности по счету с кредитным лимитом в "Альфа-банке".

В собственности Абромавичуса находятся нежилые помещения в Киеве (общая площадь - 81,4 кв. м), в совместной собственности с женой - квартира в Литве площадью 106,53 кв. м.

Рыбаченко владеет 3 квартирами в Киеве (185 кв. м, 66 кв. м и 148,7 кв. м), квартирой в оккупированном Крыму (244,5 кв. м), дачным домом в Киевской области (302,6 кв. м), 2 паркоместами в Киеве, 3 земельными участками в Киевской области (1,2 тыс. кв. м, 3,6 тыс. кв. м и 1,3 тыс. кв. м).

Также в совместной собственности с родителями у нее находится квартира в Донецке площадью 78,3 кв. м.

Кроме того, Рыбаченко указала 2 комплекта мебели марки Bulthaupt, ювелирные украшения марок Graff, Tiffany, Van Cleef&Arpels, Cartier, аудио- и видеосистемы марок Bang&Olufsen и Loewe и наручные часы Hublot.

Абромавичус задекларировал часы марки Patek Philippe, запонки Oberig и коллекцию произведений современного искусства.

Он владеет квадроциклом Bombardier и правом пользования автомобилем Land Rover 2018 года выпуска по договору с "Агро-Регион Украина", его жена - автомобилем Porsсhe Cayenne 2012 года выпуска.

Абромавичус является конечным бенефициаром компаний Lobiu Sala AB (Швеция) и Onseta UAB (Литва), а также членом общественной организации "Украинская академия корпоративного управления".

Как сообщали Українськi Новини, 30 августа 2019 года Президент Зеленский назначил гендиректором госконцерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Ранее сообщалось, что предприятия "Укроборонпрома" больше всех задолжали по выплате зарплаты в Киеве. Крупнейшими должниками являются ГП НИИ "Квант", ОАО "Завод "Маяк", ГП КНДИ гидроприборов, ДПКДЗ "Буревестник", ОАО КБ "Артиллерийское вооружение" с суммарной задолженностью по выплате зарплат в размере 90,9 млн гривен.

10 января заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем заявил, что за последние 10 лет из госконцерна украли около 1 млрд гривен.