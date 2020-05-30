В Киевской области за сутки 3 человека погибли от коронавируса

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 29 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 21 человека до 1 556, количество умерших увеличилось на 3 человека до 33.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 30 мая 2020 на 10:00 официально подтверждено 1 556 случаев заболевания коронавирусом (в т.ч. 123 ребенка и 287 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 21... За время пандемии умерло 33 человека", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 418 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 183, в Софиевской Борщаговке - 44 и в Петропавловской Борщаговке - 36), в Обуховском районе - 237 случаев (наибольшее количество в Обухове - 112 и в Украинке - 38).

Также 70 случаев заболевания подтверждены в Броварском районе, 68 - в Бориспольском районе, 42 - в Васильковском, 35 - в Кагарлыкском, 29 - в Вышгородском, 29 - в Мироновском, 18 - в Бородянском, 17 - в Макаровском районе.

При этом 76 случаев подтверждены в Ирпене, 53 - в Белой Церкви, 45 - в Борисполе, 43 - в Буче, 42 - в Броварах, 38 - в Кагарлыке, 35 - в Коцюбинском, 31 - в Фастове, 28 - в Вышгороде, 26 - в Василькове.

На стационарном лечении находятся 220 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 1 336 человек.

Выздоровели 394 человека (в том числе 27 детей).

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 4 507 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 37 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, в Вооруженных силах коронавирусом болеет 90 человек, 28 мая было зарегистрировано 23 новых случая заболевания.

Однако украинский ученый считает, что в Украине в ближайшие пару недель ожидается спад эпидемии, пик заболеваемости COVID-19 прошел. При этом он опасается, что смягчения карантинных ограничений могут вызвать новые всплески коронавируса.