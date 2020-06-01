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01 июня 2020, понедельник, 15:47 107
Финансы 2020-06-01T17:30:03+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает расти в цене. Курс нацвалюты на вторник

Гривна продолжает расти в цене. Курс нацвалюты на вторник

Елена Новикова
Курс гривны, Официальный курс, Курс НБУ, курс доллара, курс гривны к доллару
Курс гривны
Курс гривны

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 2 июня, на 4,62 коп. до 26,8259 UAH/USD, в то время, как после выходных доллар продолжает падать.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 1 июня, на 4,15 коп. до 26,8721 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023 года

Ранее сообщалось о том, что партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.

Кроме того, с 3 июня в Украине появится новая монета номиналом 10 гривен. На первом этапе НБУ планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет, их распределят между подразделениями Нацбанка в регионах.

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