Гривна продолжает расти в цене. Курс нацвалюты на вторник

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 2 июня, на 4,62 коп. до 26,8259 UAH/USD, в то время, как после выходных доллар продолжает падать.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 1 июня, на 4,15 коп. до 26,8721 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.

Кроме того, с 3 июня в Украине появится новая монета номиналом 10 гривен. На первом этапе НБУ планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет, их распределят между подразделениями Нацбанка в регионах.