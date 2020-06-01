В киевском метро ограничили движение по красной линии из-за сообщения о минировании моста Метро

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" из-за сообщения о минировании моста Метро ограничил движение поездов по красной линии от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

Об этом говорится в сообщении КП в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Внимание! В связи с анонимным сообщением о минировании моста Метро красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница". Проводится проверка", - сказано в нем.

Через 10 минут метрополитен изменил в сообщении причину остановки движения поездов между "Арсенальной" и "Дарницей" (станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная").

"Внимание! По техническим причинам красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница", - исправило КП сообщение.

В то же время полиция Киева подтверждает поступление анонимного звонка о минировании моста Метро.

На месте работают правоохранители.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня в метро Киева установят ограничения на вход.



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