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01 июня 2020, понедельник, 15:09 39
Общество 2020-06-01T15:30:02+03:00
Українські Новини
В киевском метро ограничили движение по красной линии из-за сообщения о минировании моста Метро

В киевском метро ограничили движение по красной линии из-за сообщения о минировании моста Метро

Валерия Драгомирова
Минирование, Мост Метро, Метро в Киеве
Киевское метро
Киевское метро

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" из-за сообщения о минировании моста Метро ограничил движение поездов по красной линии от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

Об этом говорится в сообщении КП в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Внимание! В связи с анонимным сообщением о минировании моста Метро красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница". Проводится проверка", - сказано в нем.

Через 10 минут метрополитен изменил в сообщении причину остановки движения поездов между "Арсенальной" и "Дарницей" (станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная").

"Внимание! По техническим причинам красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница", - исправило КП сообщение.

В то же время полиция Киева подтверждает поступление анонимного звонка о минировании моста Метро.

На месте работают правоохранители.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня в метро Киева установят ограничения на вход


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