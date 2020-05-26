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  • В первый день работы метро киевлянин пытался прыгнуть с моста на станции "Днепр"
26 мая 2020, вторник, 14:57 40
Политика 2020-05-26T16:00:02+03:00
Українські Новини
В первый день работы метро киевлянин пытался прыгнуть с моста на станции "Днепр"

В первый день работы метро киевлянин пытался прыгнуть с моста на станции "Днепр"

Кира Молчанова
Киев, Самоубийство, Полиция, Метрополитен, Метро, Суицид, станция метро, Попытка самоубийства
Полицейский спас мужчину в метро. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Полицейский спас мужчину в метро. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В первый день возобновления метро в Киеве житель столицы пытался покончить с собой, прыгнув с парапета на проезжую часть на станции метро "Днепр".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева сегодня, 26 мая.

"Киевлянин пытался покончить с жизнью, спрыгнув с парапета на проезжую часть. Благодаря оперативному реагированию полицейского и дежурной по станции, мужчину удалось спасти", — говорится в сообщении.

Спас неудавшегося самоубийцу дежуривший на станции полицейский Вадим Полищук. Он видел, как незнакомец перебросил ногу через парапет и попытался прыгнуть.

"Я начал разговаривать и медленно приближаться к нему, а затем вместе с дежурной по станции схватил его за одежду, снял с перил и держал до приезда врачей", — рассказал правоохранитель.

Потом спасенный мужчина рассказал, что хотел свести счеты с жизнью из-за проблем в семье.

Сейчас мужчина находится в лечебном учреждении. Полицейские выясняют все обстоятельства и мотивы совершенного.

Как сообщали Українські Новини, утром, 25 мая, в Киеве заработало метро в обычном режиме. В метро полиция выдает маски тем, у кого их нет.

Психологи отметили, что с началом карантина в Киеве мужчины с суицидальными настроениями стали чаще обращаться на горячую линию психологической поддержки Киевского городского центра работы с женщинами.

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