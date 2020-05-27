Ученые показали, как легко вирусы "ездят в метро"

Ученые создали симуляцию, показывающую, как человек, зараженный коронавирусом, может легко распространить болезнь в общественном транспорте,в частности, в метрополитене. Об этом говорят результаты исследования ученых из Университета Оргиаона.

На смоделированном видео показано, как зараженный коронавуирусом человек, разговаривая с кем-то в метро, заражает окружающих, если не соблюдает социальную дистанцию. Хотя капли не перемещаются так далеко, как при чихании (до 7 метров), они все равно движутся дальше, если человек просто дышит или разговаривает.

"Если вы дышите и разговариваете, очевидно, что капельки не путешествуют так далеко, но они могут путешествовать достаточно далеко, чтобы повлиять на вашего друга, сидящего напротив вас, или кого-то, кто в контакте с вами", — рассказал BBC News ученый из Университета Лестера, доктор Джулиан Танг.

Именно поэтому по-прежнему важно регулярно мыть руки и носить маски для лица, чтобы остановить распространение вируса.

Как сообщали Українські Новини, утром, 25 мая, в Киеве заработало метро в обычном режиме. В метро полиция выдает маски тем, у кого их нет.

По данным спикера киевского метрополитена никто из пассажиров киевского метрополитена не нарушил санитарные эпидемиологические нормы.

Тем временем, в киевском метро на второй день после открытия стало больше пассажиров. Пассажиры в масках, но дистанцию никто не соблюдает.