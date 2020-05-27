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27 мая 2020, среда, 11:54 65
Общество 2020-05-27T12:30:02+03:00
Українські Новини
Ученые показали, как легко вирусы "ездят в метро"

Ученые показали, как легко вирусы "ездят в метро"

Кира Молчанова
Ученые, Метрополитен, Метро, Коронавирус, распространение эпидемии, Распространение коронавируса
Как распространяется вирус. Скриншот видео
Как распространяется вирус. Скриншот видео

Ученые создали симуляцию, показывающую, как человек, зараженный коронавирусом, может легко распространить болезнь в общественном транспорте,в частности, в метрополитене. Об этом говорят результаты исследования ученых из Университета Оргиаона.

На смоделированном видео показано, как зараженный коронавуирусом человек, разговаривая с кем-то в метро, заражает окружающих, если не соблюдает социальную дистанцию. Хотя капли не перемещаются так далеко, как при чихании (до 7 метров), они все равно движутся дальше, если человек просто дышит или разговаривает.

"Если вы дышите и разговариваете, очевидно, что капельки не путешествуют так далеко, но они могут путешествовать достаточно далеко, чтобы повлиять на вашего друга, сидящего напротив вас, или кого-то, кто в контакте с вами", — рассказал BBC News ученый из Университета Лестера, доктор Джулиан Танг.

Именно поэтому по-прежнему важно регулярно мыть руки и носить маски для лица, чтобы остановить распространение вируса.

Как сообщали Українські Новини, утром, 25 мая, в Киеве заработало метро в обычном режиме. В метро полиция выдает маски тем, у кого их нет.

По данным спикера киевского метрополитена никто из пассажиров киевского метрополитена не нарушил санитарные эпидемиологические нормы.

Тем временем, в киевском метро на второй день после открытия стало больше пассажиров. Пассажиры в масках, но дистанцию никто не соблюдает.

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