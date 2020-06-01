Врио предправления "Укрзализныци" задекларировал 2,6 млн гривен гривен гонораров в 2019

Иван Юрик, который в апреле стал временно исполняющим обязанности председателя правления акционерного общества "Укрзализныця", задекларировал 5,950 млн гривен доходов за 2019 год, в частности 2,640 млн гривен гривен гонораров и других выплат по гражданско-правовым договорам от "Укрзализныци".

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Юрик в прошлом году получил 3,240 млн гривен заработной платы в "Укрзализныце", что составляет в среднем 270 тыс. гривен зарплаты в месяц.

Также он задекларировал получение почти 64 тыс. гривен процентов и 6 тыс. гривен дополнительного блага от "Альфа-банка".

На счетах Юрика в "Альфа-банке" находится 125,3 тыс. долларов и 1,073 млн гривен, еще 50 тыс. долларов он хранит наличными.

Врио предправления "Укрзализныци" владеет квартирой в Киеве (площадь - 71,2 кв. м), дачным домиком площадью 41,71 кв. м и земельным участком площадью 1 363 кв. м в Закарпатской области.

Также он указал в декларации автомобиль Ford Kuga Trend 2011 года выпуска.

Как сообщали Українськi Новини, член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко задекларировал 2,3 млн гривен доходов за 2019 год.

Ранее "Укрзализныця" уволила одного из своих топ-менеджеров за избиение сожительницы.

На период карантина руководство "Укрзализныци" будет получать по 47,3 тыс. гривен в месяц.