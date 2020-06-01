подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 июня 2020, понедельник, 13:28 48
Транспорт 2020-06-01T14:45:02+03:00
Українські Новини
Врио предправления "Укрзализныци" задекларировал 2,6 млн гривен гривен гонораров в 2019

Врио предправления "Укрзализныци" задекларировал 2,6 млн гривен гривен гонораров в 2019

Оксана Соболь
Укрзализныця, Декларация о доходах, Государственные предприятия, Иван Юрик
Иван Юрик. Фото:
Иван Юрик. Фото: "Укрзализныця"

Иван Юрик, который в апреле стал временно исполняющим обязанности председателя правления акционерного общества "Укрзализныця", задекларировал 5,950 млн гривен доходов за 2019 год, в частности 2,640 млн гривен гривен гонораров и других выплат по гражданско-правовым договорам от "Укрзализныци".

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Юрик в прошлом году получил 3,240 млн гривен заработной платы в "Укрзализныце", что составляет в среднем 270 тыс. гривен зарплаты в месяц.

Также он задекларировал получение почти 64 тыс. гривен процентов и 6 тыс. гривен дополнительного блага от "Альфа-банка".

На счетах Юрика в "Альфа-банке" находится 125,3 тыс. долларов и 1,073 млн гривен, еще 50 тыс. долларов он хранит наличными.

Врио предправления "Укрзализныци" владеет квартирой в Киеве (площадь - 71,2 кв. м), дачным домиком площадью 41,71 кв. м и земельным участком площадью 1 363 кв. м в Закарпатской области.

Также он указал в декларации автомобиль Ford Kuga Trend 2011 года выпуска.

Как сообщали Українськi Новини, член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко задекларировал 2,3 млн гривен доходов за 2019 год.

Ранее "Укрзализныця" уволила одного из своих топ-менеджеров за избиение сожительницы.

На период карантина руководство "Укрзализныци" будет получать по 47,3 тыс. гривен в месяц.

Больше новостей о: Укрзализныця Декларация о доходах Государственные предприятия Иван Юрик

"Укрзализныця" немедленно проведет новый конкурс п...
Лещенко задекларировал 2,3 млн гривен дохода и авт...
Эксперт обвинил правительство в продаже прибыльных...
"Укрзализныця" возобновила ж/д перевозки. Первый п...
"Укрзализныця" пока не запускает поезда в 5 областей. Там не ослабили карантин
Сегодня Украина переходит к следующему этапу смягчения карантина. Что изменится
Новости
Выпуск школьников чартерной школы. Фото:twitter/@FlCharter
Выпуск-2020: во Флориде школьникам вручили дипломы об окончании на водных скутерах 15:11
Аэропорт "Киев" возобновит международные рейсы с 16 июня: список направлений 15:10
В киевском метро ограничили движение по красной линии из-за сообщения о минировании моста Метро 15:08 Обновляется
Российский "Газпром" лишился 5% европейского рынка с начала 2020 года 15:07
Инвесторы в "зеленую" энергетику просят встречи с Зеленским 14:59
больше новостей
КПП
На КПП "Тиса" километровые очереди: авто пограничников сбросили в кювет, пункт пропуска закрыли 15:52
Летом в Украине повысят пенсии: кого это коснется и на сколько вырастут выплаты 05:30 Инфографика
С 1 июня водителям будут рассылать "письма счастья": где установлены камеры видеофиксации 19:52
"Укрзализниця" открыла продажу билетов на поезда западного направления 15:41
SpaceX. Фото: twitter.com/nasahqphoto
В США готовятся к запуску SpaceX. Прямая трансляция 21:16
больше новостей
Сегодня Киев празднует День города. Программа празднований 06:13
Снег в Карптах. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
В последний день весны Карпаты засыпало снегом 11:50
Сегодня Украина переходит к следующему этапу смягчения карантина. Что изменится 11:39 Инфографика
В Карпатах в начале лета может выпасть до 15 см снега. Спасатели предупредили о метели и шквалах 22:06
После двухдневного спада количество новых случаев коронавируса в Украине снова выросло 09:45
больше новостей
Лещенко задекларировал 2,3 млн гривен дохода и автомобиль Mazda за 2019
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok