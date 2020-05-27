Топ-менеджера "Укрзализныци" Андрея Рязанцева уволили за жестокое избиение своей сожительницы

Акционерное общество "Укрзализныця" уволила с должности директора по развитию бизнеса Андрея Рязанцева из-за скандала с избиением женщины. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Правление АО "Укрзализныця" считает, что все сотрудники компании должны соблюдать кодекс этики и семейных ценностей. Сообщаем, что на данный момент Андрей Рязанцев не является работником "Укрзализныци", – говорится в сообщении.

Ранее издание "СтопКор" опубликовало видео, на котором видно, как человек, похожий на Рязанцева, ударил женщину.

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На нем видно, как мужчина собирает вещи, а за кадром слышен плач женщины. После этого появляется сама обнаженная женщина, однако ее лица не видно. Сквозь плач слышно, как она говорит - "за что ты на меня руку поднял?". После этого мужчина наносит удар женщине в лицо и выходит из помещения.

Как сообщает издание "СтопКор", женщина на видео – бывшая сожительница Рязанцева Наталья Ночвай. Она рассказала, что Рязанцев постоянно бил ее и не менее трех в нее диагностировали сотрясение мозга и другие многочисленные ушибы.

Также она сообщила, что Рязанцев – наркозависимый уже минимум 3 года и употребляет наркотики каждый час: кокаин и метамфетамин.

На ситуацию отреагировал и сам Андрей Рязанцев. На своей странице в Facebook он написал, что из-за давления, которое продолжается полгода, он принял решение уволиться из компании.

"В полной мере мне пришлось ощутить на себе методы давления, которое оказывают на людей, работающих в интересах компании, а значит и государства. Ничего нового. Я проходил то же самое во всех госорганизациях где работал. Видимо именно сейчас спрос на честную работу отсутствует. Учитывая до каких методов опустились мои оппоненты сегодня, не хочу ждать до чего это дойдет завтра", – говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин назначил на должность временно исполняющего обязанности председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" Ивана Юрика.

Владислав Криклий сообщил, что правительство планирует уволить Желько Марчека с должности временно исполняющего обязанности председателя правления акционерного общества "Укрзализныця".