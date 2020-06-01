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01 июня 2020, понедельник, 12:41 46
Политика 2020-06-01T12:51:02+03:00
Українські Новини
Лещенко задекларировал 2,3 млн гривен дохода и автомобиль Mazda за 2019

Лещенко задекларировал 2,3 млн гривен дохода и автомобиль Mazda за 2019

Ирина Николенко
Укрзализниця, Сергей Лещенко, Декларация о доходах, набсовет
Сергей Лещенко
Сергей Лещенко

В то время, как член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко объяснил, что получил 323 тысячи гривен за "информконсалтинг", в 2019 году он задекларировал 2,322 млн гривен дохода, 22 тыс. долларов наличными и автомобиль Mazda 6 SW 2018 года выпуска. Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций, передают Українські Новини.

Согласно им, доход Лещенка в прошлом году состоял из 367 150 гривен зарплаты в Верховной Раде, 38 240 гривен гонорара от телерадиокомпании "Новые коммуникации" (телеканал ZIK, Львов), 75 776 гривен роялти от издательского дома "Медиа-ДК" (издание "НВ", Киев), 304 262 гривен выплат, связанных с выполнением депутатских полномочий, 886,9 тыс. гривен роялти от ООО "Офіс новин" (Киев), 4 730 гривен от вклада в Альфа банке (Украина), 100 тыс. гривен страховых выплат, 135 550 гривен от отчуждения имущества, 59 274 гривен в качестве бесплатного проезда в рамках депутатских полномочий, 80 тыс. гривен компенсации ущерба в результате ДТП, 6 228 гривен гонорара от Киево-Могилянской академии, 123 559 гривен от занятия предпринимательской деятельности в ООО "Бизнесгрупп" (издание KyivPost, Одесса), 5 290 гривен гонорара от Zentrum Liberale Moderne (Германия), 74 611 гривен гонорара от Eaton Vance Corp. (США), 60 166 гривен гонорара от Google AdSense (сервис контекстной рекламы компании Google, США).

Кроме того, он задекларировал 22 тыс. долларов и 15 тыс. евро наличными, а также 300 тыс. гривен на счете в Альфа банке.

У него имеется совместная с женой Анастасией Топольской квартира в Киеве площадью 192 кв. м, 33% прав на квартиру в Киеве площадью 74,6 кв. м.

Также он владеет автомобилем Mazda 6 SW 2018 года выпуска.

Помимо этого, Лещенко владеет авторскими правами на книги "Американская сага Павла Лазаренко", "Межигорский синдром. Диагноз власти Виктора Януковича" и на книгу на норвежском языке "Подъем и падение олигархов".

Кроме того, в его собственности находятся инвестиционные сертификаты номинальной стоимостью 24 тыс. гривен у эмитента ООО "КУА "Фойл Эссет Менеджмент Юкрейн".

Жена получила 4,84 млн гривен дохода в 2019 году, из них от занятия предпринимательской деятельностью – 4,79 млн гривен и 46,1 тыс. гривен зарплаты по совместительству в компании "Украинская корпорация "Телевидение и радиовещание "Ютар".

Также Топольская задекларировала выплату 3,775 млн гривен основательнице интернет-издания "Украинская правда" Алене Притуле в счет погашения основной суммы займа.

Она также арендует квартиру в Киеве площадью 78 кв. м, владеет половиной дома (96 кв. м) и земельным участком (800 кв. м) в пгт Фащевка (сейчас – подконтрольная боевикам территория Луганской области).

Топольская имеет авторские права на торговую марку "Настя Диджей".

Как сообщали Українські Новини, экс-нардеп Сергей Лещенко в апреле задекларировал больше 300 тыс. грн. гонорара за работу в качестве члена набсовета "Укрзализныци". Кроме того, в марте он задекларировал треть миллиона гривен гонорара от "Укрзализныци".

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