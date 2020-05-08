На время карантина "Укрзализныця" согласилась платить своим членам правления не больше 47,2 тыс гривен в месяц

Акционерное общество "Укрзализныця", у которого нашли нарушений на общую сумму 11,8 млрд гривен, привела размер заработной платы членов правления компании до 47,23 тыс. гривен в месяц на период карантина.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Укрзализныця" во исполнение Закона Украины, которым ограничен уровень оплаты работы руководителей государственных компаний, привела размер заработной платы членов правления компании до 47,23 тыс. гривен", - сказал временно исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

Кроме того, по его словам, заработные платы всех топ-менеджеров центрального аппарата в добровольном порядке снижены на 25%.

Как сообщали Українськi Новини, 13 апреля Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

В 2019 году по сравнению с 2018 годом выплаты вознаграждения правлению акционерного общества "Укрзализныця" увеличились на 80% до 71,4 млн гривен, наблюдательному совету - в 2,3 раза до 43,4 млн гривен.