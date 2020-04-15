Кабмин уволил Марчека и назначил Юрика новым врио предправления "Укрзализныци"

Кабинет Министров назначил на должность временно исполняющего обязанности председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" Ивана Юрика вместо Желько Марчека, которого назначили на должность 5 февраля 2020 года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем канале в Telegram, передают Українськi Новини.

"Временно исполнять обязанности председателя правления "Укрзализныци" будет Иван Юрик", - написал он.

При этом правительство уволило Марчека с должности врио председателя правления "Укрзализныци" и исключило его из состава членов правления.

Отмечается, что конкурс на должность предправления, который на данный момент приостановлен по решению наблюдательного совета АО, будет восстановлен и продлен после завершения карантина.

Как сообщали Українськi Новини, с июня 2019 года Юрик занимал должность члена правления "Укрзализныци". Юрик также имеет опыт работы в "Укрзализныце" в качестве члена наблюдательного совета.

В 2017-2018 годах он работал на руководящих должностях агентства содействия инвестициям Ukraineinvest, в 2014-2016 годах - руководителем службы министра Министерства финансов, в 2010-2014 годах возглавлял представительство в Украине инвестиционной компании Blackstone.

Также Министр инфраструктуры Владислав Криклий подтвердил, что временно исполняющий обязанности председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" Желько Марчек будет уволен в ближайшее время, поскольку не оправдал доверия.

Ранее сообщалось о том, что временный глава "Укрзализныци" Марчек за март заработал почти пол миллиона гривен.