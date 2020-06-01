Зеленский полетел отдыхать в Оман, потому что там дешевле, чем на Мальдивах, - Банковая

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, почему Президент Владимир Зеленский для своего частного визита в январе 2020 года выбрал Оман. Об этом он сообщил в интервью изданию Вести.

Так, Тимошенко сообщил, что Оман по цене очень отличается от Мальдив по цене.

"Оман — далеко не Мальдивы по цене. И просто хочется поехать туда, где ты еще не был. Никто не хочет каждый год ездить на отдых в одну и ту же страну. Поэтому президент выбрал Оман — было такое предложение, а он там не был никогда, и он туда поехал. Для меня вообще непонятно, почему президент не может себе позволить такой отдых", - сказал Тимошенко.

Также Тимошенко назвал "выдуманными" истории о встрече Зеленского с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

"Президент же не отрицал факта поездки. Потом начались выдуманные истории о том, что он там встречался с россиянами. Говорили, что встречался с Патрушевым. Это все выдуманные истории", - отметил Тимошенко.

Как сообщали Українські Новини, в НАПК заявили, что Зеленский может не декларировать расходы на поездку в Оман.

Ранее СМИ распространили фотографии Зеленского из Омана в начале января, сообщив, что Зеленский отдыхает в 5-звездочном отеле на побережье Оманского залива близ столицы страны.