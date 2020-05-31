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31 мая 2020, воскресенье, 20:48 26
Политика 2020-05-31T21:30:02+03:00
Українські Новини
В первый день лета дожди не прекратятся, но местами потеплеет до +23

В первый день лета дожди не прекратятся, но местами потеплеет до +23

Ярина Вацяк
Погода, Прогноз погоды, Погода на завтра
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В первый день лета, 1 июня, в Киеве облачно с прояснениями, северо-восточный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью +9 ... + 11 градусов, днем ​​+ 12 ... + 14 градусов.

Об этом Украинским Новостям сообщил гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, временами дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью +6 ... +11 градусов, днем ​​+11 ... + 17 градусов.

В Карпатах временами дождь, температура ночью +1 ... +6 градусов, днем ​​+3 ... +8 градусов.

В Моршине временами дождь, температура ночью +8 ... + 10 градусов, днем ​​+14 ... + 16 градусов.

В Трускавце временами дождь, температура ночью +8 ... +10 градусов, днем ​​+14 ... + 16 градусов.

В Сваляве временами дождь, температура ночью +8 ... + 10 градусов, днем ​​+17 ... + 19 градусов.

На севере Украины облачная погода с прояснениями, временами дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью +6 ... + 12 градусов, днем ​​+11 ... + 18 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, временами дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью +6 ... +12 градусов, днем ​​+12 ... + 20 градусов.

На востоке Украины ясно, ночью без осадков, днем ​​временами дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью +7 ... + 13 градусов, днем ​​+17 ... + 23 градуса.

На юге Украины ясно, ночью без осадков, днем ​​временами дождь, ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью +8 ... + 13 градусов, днем ​​+17 ... + 23 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем ​​временами дождь, ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью +9 ... + 14 градусов, днем ​​+17 ... + 22 градуса.

В Ялте без осадков, днем временами дождь. Температура ночью +11 ... +13 градусов, днем ​​+19 ... + 21 градус.

Напомним, в последний день весны Карпаты засыпало снегом.

Ранее Українські Новини писали о том, какие астрономические явления ожидаются в июне.

 

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