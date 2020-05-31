В последний день весны Карпаты засыпало снегом

После предупреждения спасателей об ухудшении погодных условий со шквальным ветром и метелями, Карпаты 31 мая засыпало снегом.

Об этом говорится в сообщении на странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" в социальной сети Facebook.

Так, на снеголавинной станции Пожежевская, в Ивано-Франковской области утром 31 мая, как и прогнозировалось, на высокогорье - идет мокрый снег и дождь.

Снег в Карптах. Фото: Александр Голобин.

Снег в Карптах 31 мая. Фото: Александр Голобин.

Снег в Карптах 31 мая 2020 года. Фото: Александр Голобин.

Спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook также сообщили о значительном ухудшении погоды в горах.

"ВНИМАНИЕ!!! Значительное ухудшение погодных условий в высокогорье. По состоянию на 7:30 31.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 20 м. Падает снег. Ветер юго-западный 14-15 м/с. порывы до 20. Температура воздуха -4°с ", - говорится в нем.

Как сообщали Українські Новини, на большинстве территории Украины не утихают дожди.

В течение 31 мая – 1 июня, в связи со значительными дождями, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,5 – 1,5 м, на отдельных участках до 2 м (над уровнями на 8:00 29 мая), местами начальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий.