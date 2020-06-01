Рубль начал дорожать в первый день лета. Курс российской нацвалюты на 1 июня

В то время, как доллар продолжает падать, в понедельник, 1 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 29 мая, повысился на 3 копейки и составляет 3,27 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в понедельник снизился на 3 копейки и составляет 3,84 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 1 июня:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,27 3,84 Максимальный 3,73 4,00 Минимальный 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 29 мая на 3,93 коп. до 26,9997 UAH/USD, курс покупки – понизился на 3,78 коп. до 26,7330 UAH/USD.

Тем временем экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 июня, на 3,74 коп. до 26,8685 UAH/USD.