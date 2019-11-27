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  • В США суд приговорил американца к написанию эссе о трудностях мигрантов после того, как тот плюнул в украинца
27 ноября 2019, среда, 17:12 555
Америка 2019-11-27T17:30:02+02:00
Українські Новини
В США суд приговорил американца к написанию эссе о трудностях мигрантов после того, как тот плюнул в украинца

В США суд приговорил американца к написанию эссе о трудностях мигрантов после того, как тот плюнул в украинца

США, суд США, Дискриминация, Расизм, Иммигранты
Суд.Молоток.Фото: pixabay
Суд.Молоток.Фото: pixabay

Случай, произошедший в США, заставил многих жителей задуматься о трудностях жизни мигрирующих граждан после того, как американец плюнул в украинца в ответ на просьбу убрать за собой мусор. Суд вынес приговор, который обязал его написать эссе на 500 слов о трудностях мигрантской жизни. Об этом передает New York Times.

В Портленде менеджер автосалона из Украины попросил 37-летнего американца убрать за собой мусор, тот в ответ плюнул на иммигранта, пригрозил порезать его и посоветовал вернуться в свою страну.

Суд постановил, что американец должен написать эссе на 500 слов о трудностях мигрантской жизни. Также обвиняемый получил 90 дней заключения, но он их уже отсидел. Обвиняемый не признал и не опроверг свою вину

Судья считает такое наказание эффективнее заключения, отмечая, что обвиняемый должен подумать, что его действия могли означать для иммигранта.

"Я не прошу вас сосредоточиться на какой-то конкретной стране. Я хочу, чтобы вы поставили себя на их место и написали сочинение о преградах, которые встречаются на их пути", — сказал судья во время вынесения приговора.

Как сообщали Українські Новини, ранее президент футбольного союза Болгарии подал в отставку из-за расизма со стороны фанатов.

Также депутата от "Слуги народа" Елизавету Богуцкую обвинили в расизме в адрес своего колллеги-однопартийца. На своей странице в Facebook она назвала Жана Беленюка "чернокожим красавцем", чем вызвала возмущение.

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