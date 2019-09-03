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03 сентября 2019, вторник, 23:58 45
Мир 2019-09-04T00:04:41+03:00
Українські Новини
В Словакии депутата лишили мандата за расизм

В Словакии депутата лишили мандата за расизм

Милан Мазурек. Фото: Facebook/Milan Mazurek
Милан Мазурек. Фото: Facebook/Milan Mazurek

В Словакии Верховный суд лишил народного депутата Милана Мазурека мандата за расистские высказывания о цыганах. Об этом сообщает "112" со ссылкой на агентство SME.

Депутат входил в праворадикальную партию "Народная партия – Наша Словакия" . Кроме того, суд обязал Мазурека уплатить штраф в размере 10 тыс. евро.
Еще в 2016 году во время радиоэфира Мазурек заявил якобы о "цыганском терроре против порядочных людей".

"150 млн евро идут к людям с цыганской общины. К людям, которые ничего не делают для нашего народа и решили вести асоциальные жизни и высасывать нашу социальную систему", - заявил депутат.

Отметим, что судебный процесс начался в 2017 году, через год суд приговорил Мазурека к штрафу в 5 тыс. евро. В свою очередь депутат обжаловал решение суда. Но Верховный суд не только подтвердил решение суда низшей инстанции, но и усилил его.

Сообщается, что это первый случай в истории страны, когда депутат лишается мандата из-за расизма.

Напомним, ранее дизайнер призвала бойкотировать Меланию Трамп из-за "расизма и ксенофобии, которые распространяют в штабе Трампа"

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