Текущий счет платежного баланса внезапно стал профицитным

В то время, как финансисты спрогнозировали курс гривны на июнь, профицит текущего счета платежного баланса в апреле составил 1,4 млрд долларов (в апреле прошлого года дефицит составил 92 млн долларов).

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Профицит текущего счета платежного баланса в апреле составил 1.4 млрд долларов (в апреле прошлого года дефицит составлял 92 млн долларов).

Экспорт товаров снизился на 4.0% (в марте - на 3,5%), одновременно их импорт существенно сократился - на 28.4% (в марте - на 6.0%).

В январе - апреле 2020 профицит текущего счета составил 1.8 млрд долларов (в январе - апреле 2019 дефицит составлял 242 млн долларов).

Импорт товаров составил 3,4 млрд долларов.

Энергетический импорт уменьшился в 1.5 раза (в марте - на 11.5%).

Неэнергетический импорт сократился в 1.4 раза (в марте - на 4.8%).

Чистое кредитование внешней среды (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в апреле составило 1.4 млрд долларов (в апреле 2019 чистое заимствование составило 91 млн долларов).

Чистый отток по операциям государственного сектора составил 341 млн долларов (в апреле 2019 чистый приток составил 630 млн долларов) и сформировался за счет чистой продажи нерезидентами ОВГЗ (307 млн ​​долларов) и выплат по кредитам от международных партнеров (39 млн долларов).

Профицит сводного платежного баланса составил 716 млн долларов (в апреле 2019 дефицит составлял 46 млн долларов).

По состоянию на 1 мая 2020 объем международных резервов составил 25.7 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 4.5 месяца

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году дефицит текущего счета платежного баланса сократился до 1,1 млрд долларов (0,7% от ВВП).

В целом за 2019 сводный платежный баланс сформировался с профицитом 6,0 млрд долларов (в 2018 году - 2,9 млрд долларов).

Экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.

Также Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 1 июня, на 4,15 коп. до 26,8721 UAH/USD.