подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 июня 2020, понедельник, 09:57 42
Финансы 2020-06-01T11:00:01+03:00
Українські Новини
Текущий счет платежного баланса внезапно стал профицитным

Текущий счет платежного баланса внезапно стал профицитным

Сергей Жолобецкий
Экспорт, Курс гривны, НБУ, Валюта, Импорт, Доллары, Платежный баланс, текущий счет платежного баланса
Платежный баланс вышел в профицит
Платежный баланс вышел в профицит

В то время, как финансисты спрогнозировали курс гривны на июнь, профицит текущего счета платежного баланса в апреле составил 1,4 млрд долларов (в апреле прошлого года дефицит составил 92 млн долларов).

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Профицит текущего счета платежного баланса в апреле составил 1.4 млрд долларов (в апреле прошлого года дефицит составлял 92 млн долларов).

Экспорт товаров снизился на 4.0% (в марте - на 3,5%), одновременно их импорт существенно сократился - на 28.4% (в марте - на 6.0%).

В январе - апреле 2020 профицит текущего счета составил 1.8 млрд долларов (в январе - апреле 2019 дефицит составлял 242 млн долларов).

Импорт товаров составил 3,4 млрд долларов.

Энергетический импорт уменьшился в 1.5 раза (в марте - на 11.5%).

Неэнергетический импорт сократился в 1.4 раза (в марте - на 4.8%).

Чистое кредитование внешней среды (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в апреле составило 1.4 млрд долларов (в апреле 2019 чистое заимствование составило 91 млн долларов).

Чистый отток по операциям государственного сектора составил 341 млн долларов (в апреле 2019 чистый приток составил 630 млн долларов) и сформировался за счет чистой продажи нерезидентами ОВГЗ (307 млн ​​долларов) и выплат по кредитам от международных партнеров (39 млн долларов).

Профицит сводного платежного баланса составил 716 млн долларов (в апреле 2019 дефицит составлял 46 млн долларов).

По состоянию на 1 мая 2020 объем международных резервов составил 25.7 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 4.5 месяца

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году дефицит текущего счета платежного баланса сократился до 1,1 млрд долларов (0,7% от ВВП).

В целом за 2019 сводный платежный баланс сформировался с профицитом 6,0 млрд долларов (в 2018 году - 2,9 млрд долларов).

Экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023 года

Ранее сообщалось о том, что партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.

Также Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 1 июня, на 4,15 коп. до 26,8721 UAH/USD.

Больше новостей о: Экспорт Курс гривны НБУ Валюта Импорт Доллары Платежный баланс текущий счет платежного баланса

НБУ существенно сократил скупку валюты на межбанке...
Украина начала расследовать импорт срезанных свежи...
Дефицит платежного баланса в марте составил $1,8 м...
Кабмин продлил запрет на экспорт противоэпидемичес...
"Укрзализныця" возобновила ж/д перевозки. Первый поезд отправился на Восток
Количество новых случаев коронавируса в Украине снова начало падать
Новости
Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут вторую неделю подряд 11:17
Задержанных из-за стрельбы в Броварах уже 20 человек. Залог внести за них нельзя 11:08
В США ввели комендантский час.Фото: apnews.com
В 40 городах США и Вашингтоне ввели комендантский час из-за массовых протестов 11:04
Собор Парижской Богоматери. Фото: twitter/PompiersParis
В Париже впервые после пожара открыли площадь перед Собором Парижской Богоматери 11:00
Рубль начал дорожать в первый день лета. Курс российской нацвалюты на 1 июня 10:55
больше новостей
Спортзалы вдвое сократят количество посетителей и урежут услуги после открытия с 1 июня, – Фитнес ассоциация 12:50
Наводнение в Киеве возле станции метро Черниговская. Фото УН
Ливень превратил улицу возле метро "Черниговская" в "море". Затоплена проезжая часть 12:04
Ветеран АТО Майман обвинил в нападении на него Владимира Теслю, известного в узких кругах по кличке Француз 15:12
КПП
На КПП "Тиса" километровые очереди: авто пограничников сбросили в кювет, пункт пропуска закрыли 15:52
Летом в Украине повысят пенсии: кого это коснется и на сколько вырастут выплаты 05:30 Инфографика
больше новостей
Сегодня Киев празднует День города. Программа празднований 06:13
Снег в Карптах. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
В последний день весны Карпаты засыпало снегом 11:50
Спортзалы вдвое сократят количество посетителей и урежут услуги после открытия с 1 июня, – Фитнес ассоциация 12:50
В Карпатах в начале лета может выпасть до 15 см снега. Спасатели предупредили о метели и шквалах 22:06
После двухдневного спада количество новых случаев коронавируса в Украине снова выросло 09:45
больше новостей
В Киеве из-за ремонта перенесли запуск городской электрички
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok