Поточний рахунок платіжного балансу раптово став профіцитним

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу в квітні склав 1,4 млрд доларів (у квітні минулого року дефіцит склав 92 млн доларів) в той час, як фінансисти спрогнозували курс гривні на червень.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу в квітні становив 1.4 млрд доларів (у квітні минулого року дефіцит становив 92 млн доларів).

Експорт товарів знизився на 4.0% (у березні - на 3,5%), одночасно їх імпорт істотно скоротився - на 28.4% (у березні - на 6.0%).

У січні - квітні 2020 профіцит поточного рахунку становив 1.8 млрд доларів (у січні - квітні 2019 дефіцит становив 242 млн доларів).

Імпорт товарів склав 3,4 млрд доларів.

Енергетичний імпорт зменшився в 1,5 разу (у березні - на 11.5%).

Неенергетичний імпорт скоротився в 1.4 разу (у березні - на 4.8%).

Чисте кредитування зовнішньої середовища (сумарне сальдо поточного рахунку і рахунку операцій з капіталом) в квітні становило 1.4 млрд доларів (у квітні 2019 чисте запозичення становило 91 млн доларів).

Чистий відтік за операціями державного сектора становив 341 млн доларів (у квітні 2019 чистий приплив становило 630 млн доларів) і сформувався шляхом чистого продажу нерезидентами ОВДП (307 млн доларів) та виплат за кредитами від міжнародних партнерів (39 млн доларів).

Профіцит зведеного платіжного балансу становило 716 млн доларів (у квітні 2019 дефіцит становив 46 млн доларів).

Станом на 1 травня 2020 обсяг міжнародних резервів становив 25.7 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 4.5 місяці.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році дефіцит поточного рахунку платіжного балансу скоротився до 1,1 млрд доларів (0,7% від ВВП). В цілому за 2019 зведений платіжний баланс сформувався з профіцитом 6,0 млрд доларів (в 2018 році - 2,9 млрд доларів).

Раніше повідомлялося про те, що партнер інвестиційної компанії Millstone&Co. Михайло Жернов прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 гривень за долар.

Економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023 року.