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17 марта 2020, вторник, 14:09 147
Общество 2020-03-17T14:09:50+02:00
Українські Новини
Городская электричка временно прекращает работу и курсирует между "Почайной" и Троещиной

Городская электричка временно прекращает работу и курсирует между "Почайной" и Троещиной

Ольга Фандорина
Транспорт, Электричка, городская электричка, Кольцевое движение
Городская электричка. Фото: bigkiev.com.u
Городская электричка. Фото: bigkiev.com.u

18 марта 2020 временно отменяется кольцевое движение городской электрички в направлениях Е1 (Дарница — Почайна — Борщаговка — Киев-Пассажирский — Дарница) и Е2 (Дарница — Киев-Пассажирский — Борщаговка — Почайна — Дарница). Об этом сообщается в Телеграм-канале "Киевпастранса".

Вместо этого планируется переход на "челночное" движение электропоездов на участке от ж/д пл. Троещина до ст. Почайна и от ст. Почайна до ж/д пл. Троещина. Их курсирование будет организовано в час пик.

Транспортники объяснили это технической неисправностью вагонов и недостаточным количеством исправных электропоездов.

Об установлении временного "челночного" движения электропоездов на участке от ж/д. пл. Троещина до ст. Почайна и обратно, а также расписание их движения обещают сообщить дополнительно.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на три дня закрывали три станции городской электрички.

Ранее в Киеве метро в час пик не выдержало толпы людей и закрыло двери.

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