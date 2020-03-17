Городская электричка временно прекращает работу и курсирует между "Почайной" и Троещиной

18 марта 2020 временно отменяется кольцевое движение городской электрички в направлениях Е1 (Дарница — Почайна — Борщаговка — Киев-Пассажирский — Дарница) и Е2 (Дарница — Киев-Пассажирский — Борщаговка — Почайна — Дарница). Об этом сообщается в Телеграм-канале "Киевпастранса". Вместо этого планируется переход на "челночное" движение электропоездов на участке от ж\/д пл. Троещина до ст. Почайна и от ст. Почайна до ж\/д пл. Троещина. Их курсирование будет организовано в час пик. Транспортники объяснили это технической неисправностью вагонов и недостаточным количеством исправных электропоездов. Об установлении временного "челночного" движения электропоездов на участке от ж\/д. пл. Троещина до ст. Почайна и обратно, а также расписание их движения обещают сообщить дополнительно. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Как сообщали Українські Новини, в Киеве на три дня закрывали три станции городской электрички. Ранее в Киеве метро в час пик не выдержало толпы людей и закрыло двери.