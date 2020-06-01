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01 июня 2020, понедельник, 08:47 87 Карта
Мир 2020-06-01T11:00:02+03:00
Українські Новини
Количество новых случаев COVID-19 за сутки выросло на 8 тыс. Всего в мире — 6,2 миллиона заболевших

Количество новых случаев COVID-19 за сутки выросло на 8 тыс. Всего в мире — 6,2 миллиона заболевших

Кира Молчанова
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Коронавирус. Врачи. Фото: Pixabay
Коронавирус. Врачи. Фото: Pixabay

После того, как количество заболевших коронавирусом в мире перевалило 6 миллионов, по состоянию на утро 1 июня в мире зафиксировали 6,2 миллиона случаев коронавируса. Из них 2 847 528 человек выздоровели и 373 961 умерли.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

За минувшие сутки больше всего заболевших было в Мексике (90 664) и Пакистане (72 460). Всего было зафиксировано 8 089 новых случаев.

Также было зафиксировано 264 новых смертельных случаев, из них 151 в Мексике и 60 в Пакистане.

США продолжают быть лидерами по количеству заболевших. На сегодня там 1 837 170 случаев, из них 106 195 человек погибли и 599 867 выздоровели.

В Бразилии, которая на втором месте в печальном рейтинге, зафиксировали 143 новых случая и 27 смертей. Всего зарегистрировано 514 992 случая коронавируса, 29 341 жертв и 20 6555 человек выздоровели.

В Китае, который стал эпицентром заболевания в начале года, сейчас зарегистрировали 16 новых случаев.

Как сообщали Українські Новини, в мире по состоянию на 29 мая коронавирусом Covid-19 заболели 5 813 919 человек, всего от болезни умерли 360 389 человек, вылечились - 2 418 788 человек.

Ранее врач-вирусолог Евгения Менжулина рассказала о профилактике коронавирусаа также о том, что делать после контакта с больным.

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