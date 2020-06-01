НБУ существенно сократил скупку валюты на межбанке

НБУ сократил покупку валюты на межбанке на прошлой неделе

НБУ сократил покупку валюты на межбанке на прошлой неделе

В то время как финансисты дали прогноз по курсу гривны, Национальный банк в период с 25 по 29 мая сократил покупку валюты на межбанковском валютном рынке на 68% до 72 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей, 18-22 мая.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 72 млн долларов по единому курсу.

С начала года по единому курсу куплено 2 251,4 млн долларов, а продано – 1 789 млн долларов.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 478,5 млн долларов, а продал - 734 млн долларов.

Всего с начала года куплено 2 729,9 млн долларов, а продано – 2 793,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

В 2019 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал – 529,23 млн долларов.

Экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.

Также Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 1 июня, на 4,15 коп. до 26,8721 UAH/USD.