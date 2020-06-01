Сегодня в Украине и в мире отмечают День защиты детей

Сегодня, в первый день лета, в Украине традиционно отмечают День защиты детей – праздник, призванный привлечь внимание к проблеме насилия над детьми, голода и невозможности получить образование или медицинскую помощь.

В Украине праздник отмечают с 1998 года. Но в мире его начали отмечать с 1950 года после того, как на сессии Международной демократической федерации женщин обратили внимание на проблемы среди детей.

В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которой были определены социальные и правовые принципы защиты и благополучия детей. Однако декларация только рекомендовала защищать права ребенка и не работала без конкретных договоров. Они заработали в 1989 году, когда Генеральная ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. В Украине Конвенция начала действовать в 1991 году.

В этот день украинцам напоминают о важности детства, о правах ребенка, о проблемах, с которыми сталкиваются самые маленькие украинцы.

Поздравления с Днем защиты детей

Пусть же будет мирным детство,

Пусть не молкнет звонкий смех,

Пусть летит от сердца к сердцу

Счастья радостный привет.

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Дети - радость, дети - счастье.

Детства нет поры прекрасней!

Пусть же будет оно светлым,

Добрым, мирным, беззаветным.

Пусть у каждого ребенка -

У мальчишек, у девчонок -

Будет все: семья и кров,

Где живут уют, любовь!

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Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю, чтобы каждый ребенок был согрет вниманием, любовью и заботой. Чтобы часто звучал звонкий и искренний детский смех. Берегите малышей, защищайте, храните, любите и балуйте!

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Дети - это радость, это улыбки без причины, это прекрасное настроение, которое они дарят, это любовь, которой они делятся, искренняя, честная, просто так, от всего их маленького сердечка. Давайте беречь это светлые и сияющие глаза! С Днем защиты детей!

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