Сегодня в Украине и в мире отмечают День защиты детей

Сегодня, в первый день лета, в Украине традиционно отмечают День защиты детей – праздник, призванный привлечь внимание к проблеме насилия над детьми, голода и невозможности получить образование или медицинскую помощь. В Украине праздник отмечают с 1998 года. Но в мире его начали отмечать с 1950 года после того, как на сессии Международной демократической федерации женщин обратили внимание на проблемы среди детей. В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которой были определены социальные и правовые принципы защиты и благополучия детей. Однако декларация только рекомендовала защищать права ребенка и не работала без конкретных договоров. Они заработали в 1989 году, когда Генеральная ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. В Украине Конвенция начала действовать в 1991 году. В этот день украинцам напоминают о важности детства, о правах ребенка, о проблемах, с которыми сталкиваются самые маленькие украинцы. Поздравления с Днем защиты детей Пусть же будет мирным детство, Пусть не молкнет звонкий смех, Пусть летит от сердца к сердцу Счастья радостный привет. *** Дети - радость, дети - счастье. Детства нет поры прекрасней! Пусть же будет оно светлым, Добрым, мирным, беззаветным. Пусть у каждого ребенка - У мальчишек, у девчонок - Будет все: семья и кров, Где живут уют, любовь! *** Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю, чтобы каждый ребенок был согрет вниманием, любовью и заботой. Чтобы часто звучал звонкий и искренний детский смех. Берегите малышей, защищайте, храните, любите и балуйте! *** Дети - это радость, это улыбки без причины, это прекрасное настроение, которое они дарят, это любовь, которой они делятся, искренняя, честная, просто так, от всего их маленького сердечка. Давайте беречь это светлые и сияющие глаза! С Днем защиты детей! Как сообщали Українські Новини, 29 мая в Украине начался 7-й фестиваль кино для детей и подростков Чилдрен Кинофест, который ежегодно бесплатно знакомит украинских детей как с новейшими европейскими лентами, так и с мировой киноклассикой. В этом году он пройдет онлайн. Фильмы можно будет смотреть до 7 июня. Министерство образования и науки внесло изменения в график проведения ВНО. Основная сессия начнется с 25 июня по 17 июля. В этом году из-за пандемии коронавируса Министерство образования рекомендовало отказаться от проведения праздника последнего звонка и выпускного, однако некоторые украинские школы решили, что карантин - не повод отменять праздник и решили его провести альтернативными способами.