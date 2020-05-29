Последний звонок на карантине: что придумали школы для учеников и выпускников

В этом году из-за пандемии коронавируса Министерство образования рекомендовало отказаться от проведения праздника последнего звонка и выпускного, однако некоторые украинские школы решили, что карантин - не повод отменять праздник и решили его провести в альтернативные способы.

О том, как школы будут праздновать последний звонок в условиях карантина, рассказала "Новая украинская школа".

КИЕВСКАЯ ШКОЛА №129

Формат: флешмоб от учителей, фильм

"Мы решили, что последний звонок должен быть - потому запишем на видео, как звонят наши учителя (а также приветствуют выпускников). В фильме покажем школьную жизнь этого учебного года, как учителя проводили уроки онлайн, как дети работали дистанционно. Мы записали поздравления от первых учителей, нынешних и даже тех, которые уже не работают в нашей школе, но учили наших выпускников"- рассказал педагог-организатор Владислав Нечуйвитер.

А вот, что произойдет в одном из классов (в седьмом):

Формат: онлайн-встреча, короткий фильм и антикоррупционная мафия

"Сначала мы пообщаемся о том, как закончился год, что изменилось при дистанционном обучении, у кого какие впечатления. Также я готовлю фильм, где будут фотографии экскурсий в карантин, фрагменты записей онлайн-уроков в Zoom, фото постов учеников из соцсетей.

После - сыграем в антикоррупционную мафию по материалам USAID в Zoom или Google Meet. Мы часто играем в такие игры. А недавно говорили о том, что ученики считают коррупцией. Так возникла идея, чтобы наша последняя встреча в этом учебном году не была в формате "учитель что-то говорят - дети слушают". Игра поможет узнать больше, что является, а что не является коррупцией. Мы уже проходили квесты онлайн, но именно в мафию играть впервые", - рассказал классный руководитель, учитель информатики Александр Думишинец.

БЕЛОЦЕРКОВСКА ООШ №20

Формат: онлайн-линейка и цифровая доска желаний

"У меня возникла идея сделать одиннадцатиклассникам хоть маленький праздник. Это будет последний звонок онлайн.

Одиннадцатиклассники, родители и учителя получат ссылку на видеовстречу в Google Meet. В прямом эфире к выпускникам обращаться с поздравлениями директор, классные руководители и первая учительница.

Во время встречи будем включать видеоролики: первоклассники подготовили клип со стихами; выпускница записала для классного руководителя собственное стихотворение. Одиннадцатиклассники снимают воспоминания о годах в школе. Монтировать будут сами.

Последний звонок будут давать в прямом эфире во дворе школы одиннадцатиклассник и первоклассница.

В Padlet создадим доску желаний. Каждый сделает селфи и напишет свою мечту, чтобы в следующем году на встрече выпускников проверить, сбылись ли они.

Мероприятие планирую записать и, если все удастся, - выложить в Youtube.

МАКАРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ (Киевская область)

Формат: фильм

"Мы решили сделать все элементы последнего звонка и добавить немного креатива. Это фильм-прощание, фильм-напутственное слово. Начинается с диалога президента школы с директором о том, что будет с последним звонком во время карантина.

Далее мы вспоминаем, какими выпускники были в первом классе (выступают первые учителя), вспоминаем, сколько всего эти дети делали (флешмобы, КВН). В фильме будут поздравления первоклассников, известных людей и людей, которые знают о нашей школе, со всего мира: и из Германии, и из Индии, и из Африки.

Одиннадцатиклассники записали свои номера дома. Подбирали все сами. В конце фильма прозвучит последний звонок.

Помогает с созданием фильма ведущая нашей детской и районной телестудии", - рассказала директор Надежда Ащенко.

ХЕРСОНСКАЯ ГИМНАЗИЯ №1

Формат: для 11 класса - конференция в Microsoft Teams с приветствием от учителей и учеников

Рассказывает заместитель директора Елена Софиенко:

В других классах учителя планируют проводить свои мероприятия в Microsoft Teams и Zoom. Вот, что они будут делать (список мероприятий от пяти классов гимназии, каждый имеет свою программу):

петь гимн гимназии;

оставить друг другу пожелания на каникулы;

вспоминать, как прошел год (просматривать фото)

вспоминать самый счастливый день в школе;

рассказывать впечатление от карантина и онлайн-образования;

отгадывать факты из жизни класса и гимназии в Kahoot;

ставить цели на следующий год;

разослать родителям учеников электронные благодарности за сотрудничество и организованность во время дистанционного обучения;

разослать детям грамоты и похвальные листы;

разгадывать загадки и ребусы;

вспоминать правила безопасного поведения на каникулах;

делать коллективное фото онлайн.

Как сообщали Українські Новини, последний звонок в Киеве отпразднуют 29 мая в онлайн формате.

Тем временем, Внешнее независимое оценивание (ВНО) пройдет с 25 июня по 17 июля, результаты объявят до 29 июля.