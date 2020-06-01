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01 червня 2020, понеділок, 09:16 4
Lifestyle 2020-06-01T09:47:09+03:00
Українські Новини
Сьогодні в Україні і світі відзначають День захисту дітей

Сьогодні в Україні і світі відзначають День захисту дітей

Кира Молчанова
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День захисту дітей. Фото: pixabay
День захисту дітей. Фото: pixabay

Сьогодні, у перший день літа, в Україні та світі традиційно відзначають День захисту дітей – свято, покликане привернути увагу до проблеми насильства над дітьми, голоду, неможливості отримати медичну допомогу та освіту.

У світі це свято почали відзначати з 1950 року після того, як на сесії Міжнародної демократичної федерації жінок звернули увагу на проблеми серед дітей. В Україні свято відзначають з 1998 року.

У 1959 році ООН прийняла Декларацію прав дитини, в якій були визначені соціальні і правові принципи захисту і добробут дітей. Однак декларація тільки рекомендувала захищати права дитини і не працювала без конкретних договорів. Вони заробили в 1989 році, коли Генеральна асамблея ООН прийняла Конвенцію про права дитини. В Україні Конвенція почала діяти в 1991 році.

В цей день українцям нагадують про важливість дитинства, про права дитини, про проблеми, з якими стикаються самі маленькі українці.

Привітання з Днем захисту дітей

Вітаю з Днем захисту дітей! Бажаю, щоб кожна дитина була зігріта увагою, любов'ю і турботою. Щоб часто лунав дзвінкий і щирий дитячий сміх. Бережіть малюків, захищайте, бережіть, любіть і балуйте!

***

Діти - це радість, це посмішки без причини, це чудовий настрій, який вони дарують, це любов, якою вони діляться, щира, чесна, просто так, від усього їхнього маленького сердечка. Бережімо ці світлі і сяючі очі! З Днем захисту дітей!

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство освіти і науки внесло зміни в графік проведення ЗНО. Основна сесія розпочнеться з 25 червня по 17 липня.

У цьому році через пандемію коронавірусу Міністерство освіти рекомендувало відмовитися від проведення свята останнього дзвоника та випускного, проте деякі українські школи вирішили, що карантин - не привід скасовувати свято і вирішили його провести альтернативними способами.

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