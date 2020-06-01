График ВНО изменили: даты тестирования и когда объявят результаты

Министерство образования и науки внесло изменения в график проведения ВНО, которое должно состояться с соблюдением специальных рекомендаций во время карантина. Основная сессия начнется с 25 июня по 17 июля, передают Українські Новини.

График основной сессии ВНО

25 июня – математика

30 июня – украинский язык и литература

2 июля – физика

6 июля – испанский язык

6 июля – немецкий язык

6 июля – французский язык

7 июля – английский язык

9 июля – история Украины

13 июля – биология

15 июля – география

17 июля – химия

Подать заявление в Украинский центр оценивания качества образования на участие в дополнительной сессии по определенному учебному предмету, которые не смогли пройти тестирование во время основной сессии по причинам, не зависящим от их действий и воли, и на которые они не смогли повлиять.

25 июня – 1 июля – математика

30 июня – 6 июля – украинский язык и литература

2-8 июля – физика

6-10 июля – испанский язык

6-10 июля – немецкий язык

6-10 июля – французский язык

7-13 июля – английский язык

9-15 июля – история Украины

13-17 июля – биология

15-21 июля – география

17-23 июля – химия

Размещение на официальном сайте Украинской цента оценивания качества образования правильных ответов к задачам сертификационных работ.

Математика – до 26 июня

Украинский язык и литература – до 1 июля

Физика – до 3 июля

Испанский язык – до 7 июля

Немецкий язык – до 7 июля

Французский язык – до 7 июля

Английский язык – до 8 июля

История Украины – до 10 июля

Биология – до 14 июля

География – до 16 июля

Химия – по 29 июля

Размещение на информационных страницах участников ВНО результаты оценивания: математика и физика – до 17 июля, украинский язык и литература, история Украины, иностранные языки, биология – до 25 июля. География, химия – до 29 июля.

Ранее Українські Новини сообщали, во время проведения внешнего независимого оценивания могут требовать дополнительную справку.

В Киеве ВНО начнется с 25 июня.