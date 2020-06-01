График ВНО изменили: даты тестирования и когда объявят результаты

Министерство образования и науки внесло изменения в график проведения ВНО, которое должно состояться с соблюдением специальных рекомендаций во время карантина. Основная сессия начнется с 25 июня по 17 июля, передают Українські Новини. График основной сессии ВНО 25 июня – математика 30 июня – украинский язык и литература 2 июля – физика 6 июля – испанский язык 6 июля – немецкий язык 6 июля – французский язык 7 июля – английский язык 9 июля – история Украины 13 июля – биология 15 июля – география 17 июля – химия Подать заявление в Украинский центр оценивания качества образования на участие в дополнительной сессии по определенному учебному предмету, которые не смогли пройти тестирование во время основной сессии по причинам, не зависящим от их действий и воли, и на которые они не смогли повлиять. 25 июня – 1 июля – математика 30 июня – 6 июля – украинский язык и литература 2-8 июля – физика 6-10 июля – испанский язык 6-10 июля – немецкий язык 6-10 июля – французский язык 7-13 июля – английский язык 9-15 июля – история Украины 13-17 июля – биология 15-21 июля – география 17-23 июля – химия Размещение на официальном сайте Украинской цента оценивания качества образования правильных ответов к задачам сертификационных работ. Математика – до 26 июня Украинский язык и литература – до 1 июля Физика – до 3 июля Испанский язык – до 7 июля Немецкий язык – до 7 июля Французский язык – до 7 июля Английский язык – до 8 июля История Украины – до 10 июля Биология – до 14 июля География – до 16 июля Химия – по 29 июля Размещение на информационных страницах участников ВНО результаты оценивания: математика и физика – до 17 июля, украинский язык и литература, история Украины, иностранные языки, биология – до 25 июля. География, химия – до 29 июля. Ранее Українські Новини сообщали, во время проведения внешнего независимого оценивания могут требовать дополнительную справку. В Киеве ВНО начнется с 25 июня.