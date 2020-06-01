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01 июня 2020, понедельник, 06:45 127
Общество 2020-06-01T06:45:01+03:00
Українські Новини
График ВНО изменили: даты тестирования и когда объявят результаты

График ВНО изменили: даты тестирования и когда объявят результаты

Ирина Николенко
Минобразования, Внешнее независимое тестирование, Абитуриенты, ВНО-2020
График ВНО 2020. Фото: mykirov.com
График ВНО 2020. Фото: mykirov.com

Министерство образования и науки внесло изменения в график проведения ВНО, которое должно состояться с соблюдением специальных рекомендаций во время карантина. Основная сессия начнется с 25 июня по 17 июля, передают Українські Новини.

График основной сессии ВНО

  • 25 июня – математика
  • 30 июня – украинский язык и литература
  • 2 июля – физика
  • 6 июля – испанский язык
  • 6 июля – немецкий язык
  • 6 июля – французский язык
  • 7 июля – английский язык
  • 9 июля – история Украины
  • 13 июля – биология
  • 15 июля – география
  • 17 июля – химия

Подать заявление в Украинский центр оценивания качества образования на участие в дополнительной сессии по определенному учебному предмету, которые не смогли пройти тестирование во время основной сессии по причинам, не зависящим от их действий и воли, и на которые они не смогли повлиять.

  • 25 июня – 1 июля – математика
  • 30 июня – 6 июля – украинский язык и литература
  • 2-8 июля – физика
  • 6-10 июля – испанский язык
  • 6-10 июля – немецкий язык
  • 6-10 июля – французский язык
  • 7-13 июля – английский язык
  • 9-15 июля – история Украины
  • 13-17 июля – биология
  • 15-21 июля – география
  • 17-23 июля – химия

Размещение на официальном сайте Украинской цента оценивания качества образования правильных ответов к задачам сертификационных работ.

  • Математика – до 26 июня
  • Украинский язык и литература – до 1 июля
  • Физика – до 3 июля
  • Испанский язык – до 7 июля
  • Немецкий язык – до 7 июля
  • Французский язык – до 7 июля
  • Английский язык – до 8 июля
  • История Украины – до 10 июля
  • Биология – до 14 июля
  • География – до 16 июля
  • Химия – по 29 июля

Размещение на информационных страницах участников ВНО результаты оценивания: математика и физика – до 17 июля, украинский язык и литература, история Украины, иностранные языки, биология – до 25 июля. География, химия – до 29 июля.

Ранее Українські Новини сообщали, во время проведения внешнего независимого оценивания могут требовать дополнительную справку.

В Киеве ВНО начнется с 25 июня.

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