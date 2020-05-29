Сегодня в Украине начался VII Чилдрен Кинофест

В Украине стартовал 7-й фестиваль кино для детей и подростков Чилдрен Кинофест, который ежегодно бесплатно знакомит украинских детей как с новейшими европейскими лентами, так и с мировой киноклассикой. В 2020 году он впервые проходит онлайн – с 29 мая по 7 июня на сайте. По традиции, в конкурсную программу вошло семь фильмов для зрителей от 4 лет, отобранных на крупнейших европейских кинофорумах. Победителя фестиваля определит его аудитория – после просмотра фильмов зрителям предложат оценить свои впечатления.

Торжественная церемония открытия также состоится онлайн – впервые в истории Чилдрен Кинофеста ее могут увидеть все зрители фестиваля. 29 мая о 19:00 на странице Чилдрен Кинофест в Facebook зрителей ожидают:

певица, композиторка и бандуристка Марина Krutь, участница шоу "X-фактор" и национального отбора на "Евровидение 2020", с песней "Радій"

посол фестиваля 2020 – музыкант, продюсер, автор песен и фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк

жюри конкурса короткометражных фильмов, снятых детьми – продюсерка и директорка Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, звезда сериала "Первые ласточки" актер Максим Самчик и аниматор Олег Маламуж, автор фильма "Украденная принцесса"

программный директор фестиваля Илья Дядык

символ и талисман Чилдрен Кинофеста – Совенок Чарли

Фильм открытия Чилдрен Кинофеста – австралийская семейная лента "Мой друг мистер Персиваль". Одну из главных ролей в ней исполнил лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус", звезда серий фильмов "Пираты Карибского моря" Джеффри Раш. Фильм, основанный на мировом бестселлере "Штормик и мистер Персиваль", рассказывает историю удивительной дружбы мальчика и пеликана-сироты.

Кроме нее, за звание лучшего фильма года в программе Чилдрен Кинофеста соревнуются фантастическая приключенческая лента "Фокстер & Макс" (Украина), драма "Салон красоты Роми" (Нидерланды, Германия), роуд-муви "Лос Бандо" (Норвегия, Швеция) , фэнтези "Тим Талер, или Проданный смех" (Германия), и анимационные фильмы "Гол!" (Великобритания) и "Сипсик – кукла-друг" (Эстония, Дания).

Во внеконкурсной программе фестиваля зрителей ждет ретроспективная подборка "Волшебник Жорж Мельес" и специальное событие ко Дню защиты детей – онлайн-премьера победителя Чилдрен Кинофеста 2019 года, анимационного фэнтези "Украденная принцесса".

В рамках фестиваля уже в четвертый раз происходит Конкурс детских фильмов. По традиции, победителей определит жюри украинских кинематографистов. Зрителям показа детских короткометражных фильмов также предложат проголосовать онлайн и выбрать победителя в номинации "Приз зрительских симпатий" – авторы лучшего фильма в этой категории получат 10 000 гривен. Среди финалистов детского конкурса подростковые драмы, фильмы о дружбе, инопланетянах и пандемии, VR и пластилиновая анимация. Со списком финалистов можно ознакомиться на сайте.

Почетным послом фестиваля в 2020 году стал музыкант, продюсер, автор песен и фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

VII Чилдрен Кинофест состоится онлайн с 29 мая по 7 июня 2020 на сайте. Миссия фестиваля – развивать в Украине традицию совместных семейных просмотров кино и привлекать детей к созданию кинофильмов. Все показы – бесплатные, по предварительной регистрации на сайте. Показы конкурсной программы будут продолжаться в течение 7 дней, просмотреть их можно будет в любое удобное время.