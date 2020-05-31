Отпуск в Украине: какие туристические места Винницкой области стоит посетить

В то время, как Министерство инфраструктуры планирует постепенно возобновить пассажирские перевозки после 22 мая, украинцы начала планировать отпуск. Туристические места Винницкой области остаются одними из привлекательных объектов Подолья, передают Українські Новини.

Дворец Потоцких

Дворец Потоцких в городе Тульчин – один из лучших образцов классицизма в Украине. Дворец начали строить в 1782 году по проекту французского архитектора Лакруа по заказу представителей семьи Потоцких. Имение стало центральной резиденцией семьи и одним из культурных центров Восточной Европы.

Классический стиль сохранился в каждой детали. Дворец состоял из трех корпусов, которые были украшены колоннами и пилястрами. Между собой они были соединены стеклянными галереями. Большой вестибюль при входе был украшен мраморными лестницами. А в середине размещена выставка картин, ранее принадлежавшей графском семейству.

Также у дворца создали парк с красивыми растениями, фонтанами и мраморными скульптурами. На территории дворца постоянно играла музыка и проводили баллы. Кроме того, при дворце даже создали театр с небольшим репертуаром и парой традиционных концертов.

Палац Потоцких. Фото: tutbuv.com

Костел-усыпальница Потоцких

В селе Печера Тульчинского района находиться костел-усыпальница Потоцких. Ее построил киевский архитектор Городецкий в 1904 году в стиле украинского барокко. Особенность здания – соединение каменных и бетонных деталей. Также до нашего времени сохранилась каменная табличка с надписью: "Плановал Владислав Городецкий".

Костел-усыпальница Потоцких. Фото: vsviti.com.ua

Мельница Потоцких

До нашего времени сохранилась Мельница Потоцких. На берегах Южного Буга между селами Печера и Соколец в 1894-1899 годах Константин Потоцкий построил с помощью немецких мастеров большую мельницу. Комплекс, который напоминает замок, состоит из трех зданий – мельницы, склада и крупорушки. Кроме того, мельница имеет три этажа, но не имеет крыши. А по боках ее украшивают декоративные башни.

Мельница Потоцких. Фото: travel.tochka.net

Дворец графини Щербатовой

Дворец графини Щербатовой находиться в центре Немирова. Его строили с 1894 по 1900, но достраивали до 1912 года. До начала Первой мировой войны, княгиня Щербатова сделала во дворце лазарет, в котором работала сестрой милосердия. Двухэтажный дворец построен в стиле неоклассицизма. Сооружение сохранилось до наших дней. В дворце собрана коллекция картин украинских художников. Дворец расположен на территории 85 га. В нем насчитывается более 160 видов кустарников и деревьев. На парковом фасаде 2 скульптуры львов. Сейчас на территории дворца располагается санаторий.

Дворец графини Щербатовой. Фото: pravlife.org

Ильинецкий кратер

Известнейший метеоритный кратер располагается в Ильинецком районе. Ему насчитывается около 400-430 млн. лет. Такие места называют "астроблемами", что в переводе с греческого означает "звездная рана". Он также является самым древним в Европе метеоритным кратером.

Согласно научным исследованиям, было доказано, что Ильинецкий кратер имеет именно космическое происхождение и является событием планетарного масштаба – столкновением планеты с кометой или астероидом. Первичный диаметр кратера после столкновения был около 7 км и глубиной до 600-800 м.

Ильинецкий кратер. Фото: vlasno.info

Историко-культурный заповедник "Буша"

Особое место в туристической сфере Винницкой области занимает село Буша Ямпольского района. Это живописное место поэтесса Леся Украинка назвала "красотой Украины". Населенный пункт расположен в садах.

Туристической изюминкой является каменная башня. В XVII в. Буша было большим городом Брацлавщины. В нем были замки, подземные ходы и башни. Однако во время освободительной войны 1648-1654 годов под руководством Богдана Хмельницкого, здания и подземные ходы в ходе обороны города были разрушены и завалены.

В самом центре села в старинной избе расположен музей этнографии, который открыли в 2004 году. Экспонатами являются предметы быта обычных крестьян из окрестных деревень.

Также в селе находится старое казацкое кладбище XVIII- XIX в. с массивными каменными крестами разнообразных форм. Кресты сделанны из песчаника в разных формах. Кладбище заложилось после того, как в 1654 году Бушу взяли в осаду поляки. Тогда погибло около 16 тысяч, их жен и детей. На самой вершине находится особый крест с дополнительными перемычками на перекладинах. Его еще называют "ключом земли". Со слов местных жителей, он лежал на земле, а потом сам поднялся.

Казацкое кладбище. Фото: busha.com.ua

Также сохранилась башня замка XVII века. Она является частью старинной оборонительной системы, которой был окружен населенный пункт. Ее построили из камня, она имеет прямоугольную форму, на вершине расположена шатровая крыша. Под башней расположился пороховой подвал. Бушанский замок построил гетман Замойский в XVI в. Архитектором сооружения был француз Гийом де Боплан. Крепость насчитывала 7 башен. Самая высокая из них достигала 40 метров.

Башня замка XVII века. Фото: busha.com.ua

Урочище "Гайдамацкий яр"

Вблизи села Гамуловка Черновицкого района расположена геологическая и историческая государственная достопримечательность – "Гайдамацкий яр". Можно увидеть пологие песчаные скалы, поросшие грабовым лесом. В скалах "Гриб", "Варан", "Гайдамака" и "Висячая" расположены большие и малые пещеры, в которых прятались гайдамаки, в 1768 году во время Колиивщины. Задолго до казни здесь неоднократно бывал сам Иван Гонта. На левом берегу реки Бушанка есть висящая скала в виде пещеры – "Гонтов камень". На верху левого берега – источник "Гайдамацкий колодец".

Гайдамацкий яр. Фото: busha.com.ua

Как сообщали Українські Новини, в связи с карантином из-за коронавируса, украинский туризм потерял около 15 млрд. долларов.