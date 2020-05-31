подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 мая 2020, воскресенье, 12:41 75
Судебная власть 2020-05-31T14:30:01+03:00
Українські Новини
Суд арестовал 11 задержанных в ходе стрельбы в Броварах

Суд арестовал 11 задержанных в ходе стрельбы в Броварах

Ярина Вацяк
Арест, Стрельба, Перестрелка в Броварах
Задержание стрелков в Броварах. Фото: Нацполиция
Задержание стрелков в Броварах. Фото: Нацполиция

Броварской суд избрал меру пресечения 11 лицам, задержанным в ходе стрельбы в Броварах, в виде 60 дней ареста без права внесения залога после того, как 30 мая первого из задержанных за стрельбу в Броварах арестовали на 60 дней.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции, передают Українськi Новини. 

В городе Бровары продолжаются судебные заседания по избранию меры пресечения фигурантам перестрелки. 

"31 мая работники полиции задержали 30 человек, причастных к правонарушению. 23 из них - объявлено о подозрении. Сейчас суд избрал меру пресечения 11 лицам - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 29 мая полиция задержала 28 участников стрельбы в Броварах и изъяла 6 единиц транспорта и 16 единиц огнестрельного оружия.

Полиция заявляет, что стрельба в Броварах (Киевская область) произошла из-за распределения пассажиропотока между перевозчиками.

Как сообщали Українськi Новини, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о том, что следствию известны заказчики перестрелки в Броварах.

Следователи по данному факту начали 3 уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Больше новостей о: Арест Стрельба Перестрелка в Броварах

Суд арестовал 11 задержанных в ходе стрельбы в Броварах
После двухдневного спада количество новых случаев коронавируса в Украине снова выросло
Новости
С 1 июня открываются спортзалы и фитнесс-центры: правила посещения 14:18
Виталий Нестор представляет "Новую стратегию Киева" (онлайн) 13:51
КПП
На границе с Венгрией водители маршруток перекрыли КПП 13:11
Суд арестовал 11 задержанных в ходе стрельбы в Броварах 12:41
Киев. Скриншот видео Виталия Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем города 12:27
больше новостей
"Укрзализниця" готова к запуску 42 поездов. Карта, куда можно добраться с 1 июня 20:07 Инфографика
Меморандум с МВФ. Украинцев ждет повышение пенсионного возраста 17:14
В Кировоградской области в шахте произошло ЧП из-за неисправного лифта: есть пострадавшие 20:06
Спортзалы вдвое сократят количество посетителей и урежут услуги после открытия с 1 июня, – Фитнес ассоциация 12:50
Гривна на межбанке укрепилась перед выходными 17:12
больше новостей
"Укрзализниця" готова к запуску 42 поездов. Карта, куда можно добраться с 1 июня 20:07 Инфографика
Меморандум с МВФ. Украинцев ждет повышение пенсионного возраста 17:14
Сегодня Киев празднует День города. Программа празднований 06:13
Гендиректор "Борисполя" задекларировал 0,4 млн гривен ежемесячной зарплаты и плавдачу за 1 млн гривен 15:13
Прибывающих из-за границы для сдачи ВНО освободят от обсервации 00:04
больше новостей
Количество новых случаев коронавируса в Киеве резко увеличилось
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok