Суд арестовал 11 задержанных в ходе стрельбы в Броварах

Броварской суд избрал меру пресечения 11 лицам, задержанным в ходе стрельбы в Броварах, в виде 60 дней ареста без права внесения залога после того, как 30 мая первого из задержанных за стрельбу в Броварах арестовали на 60 дней.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции, передают Українськi Новини.

В городе Бровары продолжаются судебные заседания по избранию меры пресечения фигурантам перестрелки.

"31 мая работники полиции задержали 30 человек, причастных к правонарушению. 23 из них - объявлено о подозрении. Сейчас суд избрал меру пресечения 11 лицам - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 29 мая полиция задержала 28 участников стрельбы в Броварах и изъяла 6 единиц транспорта и 16 единиц огнестрельного оружия.

Полиция заявляет, что стрельба в Броварах (Киевская область) произошла из-за распределения пассажиропотока между перевозчиками.

Как сообщали Українськi Новини, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о том, что следствию известны заказчики перестрелки в Броварах.

Следователи по данному факту начали 3 уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.