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29 мая 2020, пятница, 12:54 109
Финансы 2020-05-29T14:00:03+03:00
Українські Новини
Вторую неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно расти

Вторую неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно расти

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Доллар продолжает расти
Доллар продолжает расти

С 22 по 29 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 12,32 коп. до 27,0390 UAH/USD, курс покупки повысился на 14,87 коп. до 26,7708 UAH/USD вторую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 43,71 коп. до 29,3131 UAH/EUR, курс продажи повысился на 42,83 коп. до 29,8879 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 15 по 22 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 0,69 коп. до 26,9158 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,54 коп. до 26,6221 UAH/USD после семинедельного падения.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 22 мая

26,7708

27,0390

29,3131

29,8879

3,2400

3,8700

По сравнению с 15 мая

0,1487

0,1232

0,4371

0,4283

0,0200

0,0700

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

 

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