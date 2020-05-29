Вторую неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно расти

С 22 по 29 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 12,32 коп. до 27,0390 UAH/USD, курс покупки повысился на 14,87 коп. до 26,7708 UAH/USD вторую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 43,71 коп. до 29,3131 UAH/EUR, курс продажи повысился на 42,83 коп. до 29,8879 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 15 по 22 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 0,69 коп. до 26,9158 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,54 коп. до 26,6221 UAH/USD после семинедельного падения.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 22 мая 26,7708 27,0390 29,3131 29,8879 3,2400 3,8700 По сравнению с 15 мая 0,1487 0,1232 0,4371 0,4283 0,0200 0,0700

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.