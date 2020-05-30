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30 мая 2020, суббота, 22:06 24
Общество 2020-05-30T23:00:09+03:00
Українські Новини
В Карпатах в начале лета может выпасть до 15 см снега. Спасатели предупредили о метели и шквалах

В Карпатах в начале лета может выпасть до 15 см снега. Спасатели предупредили о метели и шквалах

Ярина Вацяк
Снег, Метель, Штормовое предупреждение, Прогноз погоды, снег летом, Шквальный ветер, погода в Карпатах
Снег в Карпатах Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост
Снег в Карпатах Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

В то время как на большинстве территории Украины не утихают дожди, в Карпатах в течение 30 мая - 1 июня ожидается ухудшение погодных условий со шквальным ветром и метелью.

Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах".

"В течение второй половины 30 мая и 31 мая - 1 июня во Карпатах, в результате прохождения активного циклона, ожидается значительное ухудшение погодных условий: сильный ветер (порывы 15-20 м/с, местами до 25 м/с), значительный и сильный дождь на высокогорье мокрый снег, местами метель", - говорится в нем.

Так, спасатели предупреждают, что в Карпатах ожидается образование кратковременного снежного покрова высотой:

  • на среднегорье - до 10 см
  • на высокогорье - до 15 см

Туристам настоятельно советуют воздержаться от походов в горы и на высокогорье.

Как сообщали Україснькі Новини, в течение 31 мая – 1 июня, в связи со значительными дождями, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,5 – 1,5 м, на отдельных участках до 2 м (над уровнями на 8:00 29 мая), местами начальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий.

Гидрометцентр в прогнозе на начало июня расскзал, что ливней больше не будет, скоро придет жара.

При этом в течение всех летних месяцев, в мае и июне ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

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