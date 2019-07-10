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10 июля 2019, среда, 07:55 1781
Политика 2019-07-10T07:55:01+03:00
Українські Новини
Зрелищные истребители, кавайные вертолеты и мощные самолеты: авиационная часть Sea Breeze-2019

Зрелищные истребители, кавайные вертолеты и мощные самолеты: авиационная часть Sea Breeze-2019

В Николаеве на аэродроме "Кульбакино" завершилась авиационная часть украинско-американских учений "Sea Breeze-2019". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В тренировке приняли участие 13 самолетов и 10 вертолетов авиации Военно-морских сил, Воздушных сил, армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины, Государственной пограничной службы, а также ВМС США, в частности самолет БПА Р-8А "Посейдон".

Отмечается, что участники учений в течение нескольких часов выполнили ряд задач, среди которых десантирование с парашютами, пролеты на предельно малых высотах, эвакуация человека, имитация атаки по наземной цели и тому подобное.

"Все действия многонациональных штабов и сил происходили по стандартам НАТО", - отмечают в Минобороны.

А красивые зрелищные фото учений предоставила "Думская".

Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская
Авиационная часть Sea Breeze-2019. Фото: Думская

Sea Breeze в разгаре: как проходят международные военные учения в Украине.

Українські Новини сообщали, что в начале июля международные военно-морские учения "Си Бриз-2019" пройдут в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря.

Тем временем Россия начала слежение за кораблями НАТО, зашедшими в акваторию Черного моря.

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