Зрелищные истребители, кавайные вертолеты и мощные самолеты: авиационная часть Sea Breeze-2019

В Николаеве на аэродроме "Кульбакино" завершилась авиационная часть украинско-американских учений "Sea Breeze-2019". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В тренировке приняли участие 13 самолетов и 10 вертолетов авиации Военно-морских сил, Воздушных сил, армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины, Государственной пограничной службы, а также ВМС США, в частности самолет БПА Р-8А "Посейдон".

Отмечается, что участники учений в течение нескольких часов выполнили ряд задач, среди которых десантирование с парашютами, пролеты на предельно малых высотах, эвакуация человека, имитация атаки по наземной цели и тому подобное.

"Все действия многонациональных штабов и сил происходили по стандартам НАТО", - отмечают в Минобороны.

А красивые зрелищные фото учений предоставила "Думская".