подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.05 29.75
˟
03 июля 2019, среда, 16:19 1505
Внешняя политика 2019-07-03T16:25:47+03:00
Українські Новини
Россия начала слежение за кораблями НАТО, зашедшими в акваторию Черного моря

Россия начала слежение за кораблями НАТО, зашедшими в акваторию Черного моря

Корабли Черноморского флота России следит за действиями британского эсминца и канадского фрегата, которые зашли в акваторию Черного моря 2 июля для участия в Международных учениях "Си Бриз-2019".

Об этом сообщил в среду Национальный центр управления обороной РФ, пишет ТАСС.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца ВМС Великобритании Duncan и фрегата ВМС Канады Toronto, зашедших 2 июля 2019 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.

Слежение за кораблями НАТО осуществляют малый противолодочный корабль "Касимов" и сторожевой корабль "Пытливый", уточнили в Национальном центре управления обороной РФ.

В российском военном ведомстве рассказали, что "в назначенных районах организовано дежурство самолетов морской авиации, береговых ракетных комплексов "Бал", "Бастион". Также проводится радиоэлектронное сопровождение.

Сейчас корабли НАТО в Черном море проводят военно-морское учение Sea Breeze - 2019.

Ранее Українські Новини сообщали, чтов начале июля международные военно-морские учения "Си Бриз-2019" пройдут в Одесской, Херсонской Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря.

В 2017 году за учениями также "Си-Бриз-2017" следил российский корабль.

Больше новостей о: Нато Черноморский флот Украино-российские отношения Си Бриз Военная авиация Россия-НАТО Черноморский флот России Си Бриз-2019

Архив
Новости
Для мира на Донбассе нужен прямой диалог с агрессором, – нардеп Шахов 16:45
В список "Слуги народа" возможно попал россиянин, - Разумков 16:37
ГПУ предоставила доказательства, что Клюев 5 лет жил в России 16:35
Североамериканский дебют: что пишут о Зеленском канадские СМИ 16:22
Россия начала слежение за кораблями НАТО, зашедшими в акваторию Черного моря 16:19
больше новостей
Жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Две страны отменили безвиз с Украиной: украинский паспорт опустился в мировом рейтинге 13:27
Украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду 08:50
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
больше новостей
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Портнов намерен привлечь Парубия к ответственности за неподписание законов о борьбе с коррупцией в оборонной сфере 15:18
Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты Рады 14:08
Суд разрешил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко 06:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok