Россия начала слежение за кораблями НАТО, зашедшими в акваторию Черного моря

Корабли Черноморского флота России следит за действиями британского эсминца и канадского фрегата, которые зашли в акваторию Черного моря 2 июля для участия в Международных учениях "Си Бриз-2019".\r\nОб этом сообщил в среду Национальный центр управления обороной РФ, пишет ТАСС.\r\n"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца ВМС Великобритании Duncan и фрегата ВМС Канады Toronto, зашедших 2 июля 2019 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.\r\nСлежение за кораблями НАТО осуществляют малый противолодочный корабль "Касимов" и сторожевой корабль "Пытливый", уточнили в Национальном центре управления обороной РФ.\r\nВ российском военном ведомстве рассказали, что "в назначенных районах организовано дежурство самолетов морской авиации, береговых ракетных комплексов "Бал", "Бастион". Также проводится радиоэлектронное сопровождение.\r\nСейчас корабли НАТО в Черном море проводят военно-морское учение Sea Breeze - 2019.\r\nРанее Українські Новини сообщали, чтов начале июля международные военно-морские учения "Си Бриз-2019" пройдут в Одесской, Херсонской Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря.\r\nВ 2017 году за учениями также "Си-Бриз-2017" следил российский корабль.