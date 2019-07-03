Россия начала слежение за кораблями НАТО, зашедшими в акваторию Черного моря

Корабли Черноморского флота России следит за действиями британского эсминца и канадского фрегата, которые зашли в акваторию Черного моря 2 июля для участия в Международных учениях "Си Бриз-2019".

Об этом сообщил в среду Национальный центр управления обороной РФ, пишет ТАСС.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца ВМС Великобритании Duncan и фрегата ВМС Канады Toronto, зашедших 2 июля 2019 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.

Слежение за кораблями НАТО осуществляют малый противолодочный корабль "Касимов" и сторожевой корабль "Пытливый", уточнили в Национальном центре управления обороной РФ.

В российском военном ведомстве рассказали, что "в назначенных районах организовано дежурство самолетов морской авиации, береговых ракетных комплексов "Бал", "Бастион". Также проводится радиоэлектронное сопровождение.

Сейчас корабли НАТО в Черном море проводят военно-морское учение Sea Breeze - 2019.

Ранее Українські Новини сообщали, чтов начале июля международные военно-морские учения "Си Бриз-2019" пройдут в Одесской, Херсонской Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря.

В 2017 году за учениями также "Си-Бриз-2017" следил российский корабль.