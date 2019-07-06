Sea Breeze в разгаре: как проходят международные военные учения в Украине

В Украине проходят международные украинские-американские учения "Си Бриз-2019".

1 июля украинский порт "Одесса" зашли корабли стран-участниц, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В учениях принимает участие патрульный катер типа Айленд - "Очамчире" (Грузия). Катера такого типа очень быстроходные и маневренны. Они предназначены для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах.

Кроме того, в порт Одессы зашла четверка кораблей постоянной группы НАТО, которые несут боевое дежурство в Средиземном море. Фламан этой группы является фрегат "Торонто" Королевских Военно-морских сил Канады. На вооружении этого фрегата противокорабельные ракеты "Гарпун", противолодочные торпеды "Марк-46", противовоздушный зенитно-ракетный комплекс, а также артиллерийская носовая 57-мм пушка. Также на борту есть десантный вертолет CH-148 "Циклон".

За ним зашел в порт и ошвартовался у 18 причала британский эсминец "Дункан".

До 22 причала подошел турецкий фрегат "Тургутрейс" - постоянный участник совместных учений в Черном море, а за ним ошвартовался румынский фрегат "Фердинанд".

Корабли участвуют в международных учениях "Си Бриз-2019" и действуют в составе многонациональных сил.