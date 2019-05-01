"Си Бриз-2019": летом в Украину съедутся десятки кораблей и сотни военных на морские учения

Международные военно-морские учения "Си Бриз-2019" пройдут в Одесской, Николаевской и Херсонской областях в июле

Международные военно-морские учения "Си Бриз-2019" пройдут в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря в начале июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, передают Українські Новини.

Сообщается, что всего в учениях планируют принять участие около 30 кораблей, 30 авиационных аппаратов и более 900 человек личного состава, из которых 10 катеров Морской охраны, вертолеты, 2 самолета пограничной авиации и около 200 человек персонала Госпогранслужбы.

Во время учений группа кораблей будет выполнять различные задачи в смоделированном "кризисном районе", а также проведет испытания всего имеющегося вооружения.

Также будут проведены штурмовые тренинги бойцов отделов специальных действий на воде.

Как сообщали Українські Новини, 21 июля 2018 года на юге страны завершились военно-морские учения "Си Бриз-2018". В 2017 году российский корабль следил за учениями "Си Бриз-2017".

Тем временем новый разведывательный корабль для ВМС спустили на воду, а французский военный корабль эффектно зашел в Одесский порт с выстрелами из линеметов.