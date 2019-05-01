подписаться на рассылку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
01 мая 2019, среда, 21:20 49
Внешняя политика 2019-05-01T21:32:48+03:00
Українські Новини
"Си Бриз-2019": летом в Украину съедутся десятки кораблей и сотни военных на морские учения

"Си Бриз-2019": летом в Украину съедутся десятки кораблей и сотни военных на морские учения

Корабль США направляется в Черное море. Фото:
Корабль США направляется в Черное море. Фото: "Думская"

Международные военно-морские учения "Си Бриз-2019" пройдут в Одесской, Николаевской и Херсонской областях в июле

Международные военно-морские учения "Си Бриз-2019" пройдут в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря в начале июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, передают Українські Новини.

Сообщается, что всего в учениях планируют принять участие около 30 кораблей, 30 авиационных аппаратов и более 900 человек личного состава, из которых 10 катеров Морской охраны, вертолеты, 2 самолета пограничной авиации и около 200 человек персонала Госпогранслужбы.

Во время учений группа кораблей будет выполнять различные задачи в смоделированном "кризисном районе", а также проведет испытания всего имеющегося вооружения.

Также будут проведены штурмовые тренинги бойцов отделов специальных действий на воде.

Как сообщали Українські Новини, 21 июля 2018 года на юге страны завершились военно-морские учения "Си Бриз-2018". В 2017 году российский корабль следил за учениями "Си Бриз-2017".

Тем временем новый разведывательный корабль для ВМС спустили на воду, а французский военный корабль эффектно зашел в Одесский порт с выстрелами из линеметов.

Больше новостей о: Военные учения Си Бриз Военный корабль Многонациональные военные учения

Архив
Новости
Новый начальник полиции Одессы Бех указал в декларации 435 тыс. гривен зарплаты, две квартиры и машины 21:40
"Си Бриз-2019": летом в Украину съедутся десятки кораблей и сотни военных на морские учения 21:20
МИД назвал упрощение получения гражданства РФ некоторым украинцам "циничной паспортной агрессией" 21:00
Оружие. Фото: полиция Донецкой области
В заброшенном доме под Донецком нашли противотанковые гранатометы и множество патронов 20:30
Полиция ввела контроль на въезд в Одессу из-за годовщины трагедии в Доме профсоюзов 20:05
больше новостей
С 1 мая украинцы будут платить за коммуналку по новым правилам 06:01
Супрун готова возглавить Минздрав в новом правительстве, но при одном условии 16:32
Прокурор Одесской области подарил жене миллион и еще 200 000 тысяч гривен 23:09
В Черкасах в колонии случился бунт заключенных, есть пострадавшие 23:56
Циклон Valentin из Румынии принесет мощные ливни и шторм: синоптик предупредила об опасной погоде 06:00 Карта
больше новостей
С 1 мая украинцы будут платить за коммуналку по новым правилам 06:01
С 1 мая за долги по коммуналке будут начислять пеню 21:04
Супрун готова возглавить Минздрав в новом правительстве, но при одном условии 16:32
Прокурор Одесской области подарил жене миллион и еще 200 000 тысяч гривен 23:09
Короли солнца и ветра: политики и бизнесмены запускают солнечные и ветряные электростанции по высокому "зеленому тарифу" 13:57
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok