подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
30 мая 2020, суббота, 15:02 27
Силовые структуры 2020-05-30T15:30:02+03:00
Українські Новини
Словакия и Молдова с 1 июня возобновляют работу 6 пунктов пропуска на границе с Украиной

Словакия и Молдова с 1 июня возобновляют работу 6 пунктов пропуска на границе с Украиной

Ольга Фандорина
КПП, пункт пропуска, граница с Украиной, Граница со Словакией, Граница с Молдовой
Пункт пропуска на границе. Фото: day.kyiv.ua
Пункт пропуска на границе. Фото: day.kyiv.ua

После того, как возобновили работу 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой, Словакия и Молдова с 1 июня возобновляют работу 6 пунктов пропуска на границе с Украиной.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"Пограничное ведомство Украины направило письма и провело погранично-представительские встречи с коллегами из стран Евросоюза и Молдовы по восстановлению пропуска лиц и транспорта с их стороны напротив открытых украинских пунктов пропуска. О готовности в ближайшее время частично восстановить работу пунктов пропуска на границе с Украиной сообщили словацкая и молдавская стороны", - говорится в нем.

Так, пограничное ведомство Словацкой Республики сообщило, что с 1 июня планируется возобновление работы таких пунктов пропуска: "Вишне Немецке" (с украинской стороны - "Ужгород") только для легкового и грузового автомобильного сообщения; "Убля" (с украинской стороны - "Малый Березный") в полном объеме; "Вельке Слеменце" (с украинской стороны -"Малые Селменцы") в полном объеме с 08.00 до 20.00.

Также Молдова сообщила, что с 1 июня планирует возобновить работу автомобильных пунктов пропуска "Кривая" (с украинской стороны - "Мамалыга"), "Мырне" (с украинской стороны - "Табаки") и "Бричень" (с украинской стороны - "Россошаны").

В сообщении отмечается, что венгерская сторона, которая ранее также рассматривала вопрос восстановления до утра 30 мая работы 4 пунктов пропуска на границе с Украиной, заявила, что этот вопрос откладывается.

О новой дате возобновления работы пунктов пропуска венгерские пограничники сообщат позже.

Как сообщали Українськi Новини, 6 мая Кабинет Министров возобновил грузовые перевозки через пункты пропуска "Рава-Русская" и "Скадовский морской торговый порт", а 13 мая открыли пункт пропуска "Шегини".

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль Украина намерена открыть границы через 30 дней после открытия их европейскими соседями.

 

Больше новостей о: КПП пункт пропуска граница с Украиной Граница со Словакией Граница с Молдовой

На границе с ЕС и Молдовой откроются 66 пунктов пр...
На границах Украины и ЕС застряли сотни фур...
Очередь грузовиков в Словакию выросла в два раза: ...
Для грузоперевозок открыли пункт пропуска во Львов...
Количество новых случаев COVID-19 в Украине снижается второй день подряд, но смертность растет
Украину зальет дождями, возможны подтопления, — ГСЧС
Новости
"Укрзализниця" открыла продажу билетов на поезда западного направления 15:41
Ветеран АТО Майман обвинил в нападении на него Владимира Теслю, известного в узких кругах по кличке Француз 15:12
Словакия и Молдова с 1 июня возобновляют работу 6 пунктов пропуска на границе с Украиной 15:02
В Киевской области за сутки 3 человека погибли от коронавируса 14:29
Цены в спортклубах снизятся после карантина, – Фитнес ассоциация 14:10
больше новостей
Меморандум с МВФ. Украинцев ждет повышение пенсионного возраста 17:14
"Укрзализниця" готова к запуску 42 поездов. Карта, куда можно добраться с 1 июня 20:07 Инфографика
ГБР в музее Гончара. Фото: Музей Гончара
Коллекцию картин Порошенко арестовали по решению суда 23:52
В 10 украинских областях возобновляется движение электричек с 1 июня 16:49
ДТП под Полтавой.
Авто с полицейскими попало в ДТП под Полтавой: есть погибший и пострадавшие 23:21
больше новостей
В Сети набирает обороты челлендж #SaveKyivAirport: пользователи просят поддержать аэропорт "Киев" 14:15
Аваков установил рекорд Украины – дольше всех возглавляет МВД 07:11 Инфографика
ГБР в музее Гончара. Фото: Музей Гончара
Коллекцию картин Порошенко арестовали по решению суда 23:52
Банк не выдает зарплатную карту без кредитки. Как отказаться и защитить свои права 06:05
Меморандум с МВФ. Украинцев ждет повышение пенсионного возраста 17:14
больше новостей
В одном из общежитий Киева — вспышка коронавируса. Один человек умер
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok