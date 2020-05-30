Словакия и Молдова с 1 июня возобновляют работу 6 пунктов пропуска на границе с Украиной

После того, как возобновили работу 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой, Словакия и Молдова с 1 июня возобновляют работу 6 пунктов пропуска на границе с Украиной.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"Пограничное ведомство Украины направило письма и провело погранично-представительские встречи с коллегами из стран Евросоюза и Молдовы по восстановлению пропуска лиц и транспорта с их стороны напротив открытых украинских пунктов пропуска. О готовности в ближайшее время частично восстановить работу пунктов пропуска на границе с Украиной сообщили словацкая и молдавская стороны", - говорится в нем.

Так, пограничное ведомство Словацкой Республики сообщило, что с 1 июня планируется возобновление работы таких пунктов пропуска: "Вишне Немецке" (с украинской стороны - "Ужгород") только для легкового и грузового автомобильного сообщения; "Убля" (с украинской стороны - "Малый Березный") в полном объеме; "Вельке Слеменце" (с украинской стороны -"Малые Селменцы") в полном объеме с 08.00 до 20.00.

Также Молдова сообщила, что с 1 июня планирует возобновить работу автомобильных пунктов пропуска "Кривая" (с украинской стороны - "Мамалыга"), "Мырне" (с украинской стороны - "Табаки") и "Бричень" (с украинской стороны - "Россошаны").

В сообщении отмечается, что венгерская сторона, которая ранее также рассматривала вопрос восстановления до утра 30 мая работы 4 пунктов пропуска на границе с Украиной, заявила, что этот вопрос откладывается.

О новой дате возобновления работы пунктов пропуска венгерские пограничники сообщат позже.

Как сообщали Українськi Новини, 6 мая Кабинет Министров возобновил грузовые перевозки через пункты пропуска "Рава-Русская" и "Скадовский морской торговый порт", а 13 мая открыли пункт пропуска "Шегини".