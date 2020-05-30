Словаччина і Молдова з 1 червня відновлюють роботу 6 пунктів пропуску на кордоні з Україною

Після того, як відновили роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з ЄС і Молдовою, Словаччина і Молдова з 1 червня відновлюють роботу 6 пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Прикордонне відомство України направило листи і провело прикордонно-представницькі зустрічі з колегами з країн Євросоюзу та Молдови з відновлення пропуску осіб і транспорту з їх боку навпроти відкритих українських пунктів пропуску. Про готовність найближчим часом частково відновити роботу пунктів пропуску на кордоні з Україною повідомили словацька та молдовська сторони", - йдеться в ньому.

Так, прикордонне відомство Словацької Республіки повідомило, що з 1 червня планується відновлення роботи таких пунктів пропуску: "Вишнє Немецьке" (з української сторони - "Ужгород") тільки для легкового та вантажного автомобільного сполучення; "Убля" (з української сторони - "Малий Березний") в повному обсязі; "Вельке Слеменце" (з української сторони -"Малі Селменці") в повному обсязі з 08.00 до 20.00.

Також Молдова повідомила, що з 1 червня планує відновити роботу автомобільних пунктів пропуску "Крива" (з української сторони - "Мамалига"), "Мырне" (з української сторони - "Тютюн") і "Брічень" (з української сторони - "Росошани").

У повідомленні наголошується, що угорська сторона, яка раніше також розглядала питання відновлення до ранку 30 травня роботи 4 пунктів пропуску на кордоні з Україною, заявила, що це питання відкладається.

Про нову дату відновлення роботи пунктів пропуску угорські прикордонники повідомлять пізніше.

Як повідомляли Українські Новини, 6 травня Кабінет Міністрів відновив вантажні перевезення через пункти пропуску "Рава-Руська" та "Скадовський морський торговельний порт", а 13 травня відкрили пункт пропуску "Шегині".