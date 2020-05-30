Карантин отменили для представителей спортклубов и тренеров старше 60 лет, — Степанов

Представители спортклубов, тренеры и преподаватели физкультуры и спортивных секций больше не обязаны находиться на самоизоляции.

Об этом во время ежедневного онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, — сказано в сообщении Telegram-канала МОЗ.

"Отныне лица старше 60 лет, которые являются представителями спортивных клубов или тренерско-преподавательского персонала, могут принимать участие в организации и проведении спортивных соревнований", — говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Национальный союз журналистов (НСЖУ) считает, что журналисты в возрасте от 60 лет подпадают под исключения режима самоизоляции.

В МОЗ рассказали, что чаще всего от коронавирусной инфекции умирают люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

После послабления карантина люди старше 60 лет все еще должны сидеть дома. Они относятся к группе повышенного риска, потому - требуют самоизоляции. Во-первых, они должны находиться в определенном ими месте самоизоляции. Во-вторых, воздерживаться от контакта с другими лицами - кроме тех, с которыми они совместно проживают.